Покупателей искали через мессенджеры: в Днепре разоблачили торговцев оружием (ВИДЕО)

В Днепре группа местных жителей занималась незаконной переработкой и продажей оружия и боеприпасов. Суммы за «товар» колебались от 5 000 до 120 000 гривен. Потенциальных покупателей торговцы искали через мессенджеры.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Одного из участников группы разоблачили во время продажи винтовки и получения за нее 75 000 гривен. В целом, были задокументированы факты продажи фигурантами оружия и боеприпасов на общую сумму 400 000 гривен, – сообщили в полиции.
Правоохранители установили всех участников преступной группы. Организатору и двум его сообщникам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения, совершенного в составе организованной группы) Уголовного кодекса Украины. Им избрали меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Отмечается, что теперь фигурантам грозит наказание в виде до семи лет лишения свободы.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области обезвредили преступную группировку «Белое братство» (ВИДЕО).
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