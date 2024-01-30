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  • На Днепропетровщине полицейские разыскивают 38-летнего мужчину: пропал без вести почти месяц назад

На Днепропетровщине полицейские разыскивают 38-летнего мужчину: пропал без вести почти месяц назад

Сегодня 11:19
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Нужна ваша помощь!

Новости Днепра про На Днепропетровщине полицейские разыскивают 38-летнего мужчину: пропал без вести почти месяц назад

Полицейские Павлограда разыскивают без вести пропавшего 38-летнего Михаила Асташова.

Известно, что 4 января 2024 года мужчина ушел из дома и сейчас его местонахождение неизвестно.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Приметы: рост около 180 см, среднего телосложения, глаза темные, волосы короткие темные, нос прямой.

В чем был одет мужчина – неизвестно.

Присмотритесь к фото! Если вы видели Михаила или вам известно, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 066 720 38 16, 066 345 58 97 или «102».

Важна любая информация!

Новости Днепра про На Днепропетровщине полицейские разыскивают 38-летнего мужчину: пропал без вести почти месяц назад

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине разыскивают 55-летнего мужчину.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине полицейские разыскивают 38-летнего мужчину: пропал без вести почти месяц назадУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине полицейские разыскивают 38-летнего мужчину: пропал без вести почти месяц назадРусский

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