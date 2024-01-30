На Днепропетровщине полицейские разыскивают 38-летнего мужчину: пропал без вести почти месяц назад

Полицейские Павлограда разыскивают без вести пропавшего 38-летнего Михаила Асташова.
Известно, что 4 января 2024 года мужчина ушел из дома и сейчас его местонахождение неизвестно.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области.
Приметы: рост около 180 см, среднего телосложения, глаза темные, волосы короткие темные, нос прямой.
В чем был одет мужчина – неизвестно.
Присмотритесь к фото! Если вы видели Михаила или вам известно, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 066 720 38 16, 066 345 58 97 или «102».
Важна любая информация!
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине разыскивают 55-летнего мужчину.
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