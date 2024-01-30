В Украине могут ввести военную подготовку для всех граждан в возрасте до 25 лет

В Украине размышляют над тем, чтобы внедрить военную подготовку для всех украинцев. Трехмесячные «курсы» будут проходить все граждане до 25 лет. Это может заменить действующую срочную службу.
Такую инициативу представил заместитель председателя парламентского комитета и председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев. Об этом говорится на сайте Верховной рады Украины.
Военное обучение может заменить срочную службу.
«Сейчас срочная служба в армии длится от 12 до 18 месяцев, в зависимости от того, есть у человека высшее образование или нет. Мы предлагаем заменить его на трехмесячное обучение – это базовый курс, а также два месяца профессиональной подготовки. Также мы предлагаем, чтобы человек, которому исполнилось 18 лет, сам выбрал время, когда он готов пройти такую подготовку с 18 до 25 лет. То есть человек сам будет решать, что условно в следующем году или через два года он готов пройти такое обучение», — говорит он.
Украинцы, которым исполнилось 18 лет, смогут самостоятельно выбирать время прохождения военной подготовки. Главное выполнить это до 25 лет. Это позволит людям планировать свою жизнь, а Украине разбивать нагрузки на полигоны и центры подготовки.
Таким образом, каждый получит базовую военную выучку, которая нужна всем, учитывая, что даже если война закончится, соседство с Россией — нет. Процесс военной подготовки следует начинать еще в школьном возрасте и заканчиваться подготовкой в военных кафедрах высших учебных заведений, отмечает нардеп.
Читайте также:
Автор:
Сегодня территорию Никопольского района 7 раз атаковали вражеские дроны-камикадзе.
Сегодня враг снова направлял на Никопольские общины дроны-камикадзе, а к…
На войне погиб воин ВСУ из города Зеленодольск Днепропетровской области…
Сегодня ночью враг снова терроризировал Никопольщину.
Одевайтесь теплее, друзья!
Новые электрички из Днепра в соседнее Каменское курсируют уже месяц.
Два днепряна ограбили авто на парковке ТРЦ.
Котик, которого спасли из Часового Яра, нашел новый дом в Днепре.
По сети ходят слухи об отставке Залужного. Собрали все, что известно по состоянию на данный момент.
В Днепре стаф напал на собаку и сильно ее покусал.
В Днепропетровской области будут судить экс-директора техникума.
Интересная и полезная информация!
"Минера" принудительно госпитализировали в психбольницу.
В марте пенсионерам Днепра и области проиндексируют пенсии.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!