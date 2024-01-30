В Украине могут ввести военную подготовку для всех граждан в возрасте до 25 лет

В Украине предлагают в будущем заменить срочную службу военной подготовкой.

В Украине размышляют над тем, чтобы внедрить военную подготовку для всех украинцев. Трехмесячные «курсы» будут проходить все граждане до 25 лет. Это может заменить действующую срочную службу.

Такую инициативу представил заместитель председателя парламентского комитета и председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев. Об этом говорится на сайте Верховной рады Украины.

Военное обучение может заменить срочную службу.

«Сейчас срочная служба в армии длится от 12 до 18 месяцев, в зависимости от того, есть у человека высшее образование или нет. Мы предлагаем заменить его на трехмесячное обучение – это базовый курс, а также два месяца профессиональной подготовки. Также мы предлагаем, чтобы человек, которому исполнилось 18 лет, сам выбрал время, когда он готов пройти такую подготовку с 18 до 25 лет. То есть человек сам будет решать, что условно в следующем году или через два года он готов пройти такое обучение», — говорит он.

Украинцы, которым исполнилось 18 лет, смогут самостоятельно выбирать время прохождения военной подготовки. Главное выполнить это до 25 лет. Это позволит людям планировать свою жизнь, а Украине разбивать нагрузки на полигоны и центры подготовки.

Таким образом, каждый получит базовую военную выучку, которая нужна всем, учитывая, что даже если война закончится, соседство с Россией — нет. Процесс военной подготовки следует начинать еще в школьном возрасте и заканчиваться подготовкой в военных кафедрах высших учебных заведений, отмечает нардеп.

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