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  • Странный набор: в Кривом Роге мужчина хотел украсть из “Эпицентра” утюг и нож

Странный набор: в Кривом Роге мужчина хотел украсть из “Эпицентра” утюг и нож

Сегодня 16:57
просмотров

Мужчину задержали.

Новости Днепра про Странный набор: в Кривом Роге мужчина хотел украсть из “Эпицентра” утюг и нож

На днях в Кривом Роге 36-летний мужчина хотел украсть из «Эпицентра» утюг и нож. Охранники магазина заметили это и вызвали полицию охраны.

Об этом сообщили на ФБ-странице полиции охраны Кривого Рога.

Правоохранители, прибыв на место, задержали вора. Его передали следственно-оперативной группе для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Почему именно эти вещи хотел украсть криворожанин – неизвестно.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре автомобиль сам себя «угнал» у водителя: подробности (ВИДЕО).

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Новости Днепра про Странный набор: в Кривом Роге мужчина хотел украсть из “Эпицентра” утюг и ножУкраїнська Новости Днепра про Странный набор: в Кривом Роге мужчина хотел украсть из “Эпицентра” утюг и ножРусский

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