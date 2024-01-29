Странный набор: в Кривом Роге мужчина хотел украсть из “Эпицентра” утюг и нож

Мужчину задержали.

На днях в Кривом Роге 36-летний мужчина хотел украсть из «Эпицентра» утюг и нож. Охранники магазина заметили это и вызвали полицию охраны.

Об этом сообщили на ФБ-странице полиции охраны Кривого Рога.

Правоохранители, прибыв на место, задержали вора. Его передали следственно-оперативной группе для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Почему именно эти вещи хотел украсть криворожанин – неизвестно.

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