В Днепре на проспекте Ивана Мазепы столкнулись маршрутка и такси Bolt (ФОТО)

Днем 29 января на проспекте Мазепы столкнулись маршрутка №157А и такси с эмблемой Bolt.
Об этом сообщает Dnepr.info.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших. После столкновения водитель маршрутки выпустил пассажиров и остался ждать патрульных.
Вероятно, водитель такси не успел затормозить и врезался в транспорт.
На место вызвали патрульную полицию, которая будет разбираться в обстоятельствах ДТП.
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