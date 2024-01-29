В Днепре на проспекте Ивана Мазепы столкнулись маршрутка и такси Bolt (ФОТО)

На место вызвали патрульную полицию, которая будет разбираться в обстоятельствах ДТП.

Вероятно, водитель такси не успел затормозить и врезался в транспорт.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. После столкновения водитель маршрутки выпустил пассажиров и остался ждать патрульных.

Днем 29 января на проспекте Мазепы столкнулись маршрутка №157А и такси с эмблемой Bolt.

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