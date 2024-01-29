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  • Приют в Днепре, где живет более 100 больных котиков и собак, срочно нуждается в помощи

Приют в Днепре, где живет более 100 больных котиков и собак, срочно нуждается в помощи

Сегодня 16:08
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В Днепре приют, где живет более сотни животных, нуждается в финансовой помощи.

Новости Днепра про Приют в Днепре, где живет более 100 больных котиков и собак, срочно нуждается в помощи

Приют «Мы за право на жизнь» на грани голода.

В настоящее время в приюте проживает 135 животных. Некоторые из них болеют и нуждаются в особом питании, которое по понятным причинам стоит недешево.

Куратор приюта Ольга Уманчик просит неравнодушных горожан о помощи. Котикам и собакам нужна еда. В отличие от лечения в клинике, продукты для животных взаймы взять нельзя. Чтобы накормить сотню больных и здоровых животных, нужно иметь в запасе хотя бы несколько мешков корма, которого пока нет.

Также есть необходимость в наполнителях для туалета. За неделю только на это уходит около 2500 гривен.

Сейчас нужно собрать хотя бы 20 тысяч гривен, чтобы сделать минимальные запасы, чтобы приюту было чем кормить животных следующие несколько недель.

Можно перечислить деньги или если вы готовы закупить корм самостоятельно, то этот вопрос можно предварительно решить с куратором приюта.

Детали ТУТ. 

Усі соцмережі притулку — https://mssg.me/fond_umanchyk_olga
Куратор мініпритулку +380732350370 Ольга
Карти для допомоги:
Уманчик Ольга Валентинівна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
Wise.com — міжнародні перекази 👇
[email protected], Olga Umanchyk
Розрахунковий рахунок PrivatBank👇
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення «Благодійна допомога для тварин притулку»

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Новости Днепра про Приют в Днепре, где живет более 100 больных котиков и собак, срочно нуждается в помощиУкраїнська Новости Днепра про Приют в Днепре, где живет более 100 больных котиков и собак, срочно нуждается в помощиРусский

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