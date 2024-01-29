Приют в Днепре, где живет более 100 больных котиков и собак, срочно нуждается в помощи

Приют «Мы за право на жизнь» на грани голода.
В настоящее время в приюте проживает 135 животных. Некоторые из них болеют и нуждаются в особом питании, которое по понятным причинам стоит недешево.
Куратор приюта Ольга Уманчик просит неравнодушных горожан о помощи. Котикам и собакам нужна еда. В отличие от лечения в клинике, продукты для животных взаймы взять нельзя. Чтобы накормить сотню больных и здоровых животных, нужно иметь в запасе хотя бы несколько мешков корма, которого пока нет.
Также есть необходимость в наполнителях для туалета. За неделю только на это уходит около 2500 гривен.
Сейчас нужно собрать хотя бы 20 тысяч гривен, чтобы сделать минимальные запасы, чтобы приюту было чем кормить животных следующие несколько недель.
Можно перечислить деньги или если вы готовы закупить корм самостоятельно, то этот вопрос можно предварительно решить с куратором приюта.
Детали ТУТ.
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