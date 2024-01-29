Приют в Днепре, где живет более 100 больных котиков и собак, срочно нуждается в помощи

В Днепре приют, где живет более сотни животных, нуждается в финансовой помощи.

Приют «Мы за право на жизнь» на грани голода.

В настоящее время в приюте проживает 135 животных. Некоторые из них болеют и нуждаются в особом питании, которое по понятным причинам стоит недешево.

Куратор приюта Ольга Уманчик просит неравнодушных горожан о помощи. Котикам и собакам нужна еда. В отличие от лечения в клинике, продукты для животных взаймы взять нельзя. Чтобы накормить сотню больных и здоровых животных, нужно иметь в запасе хотя бы несколько мешков корма, которого пока нет.

Также есть необходимость в наполнителях для туалета. За неделю только на это уходит около 2500 гривен.

Сейчас нужно собрать хотя бы 20 тысяч гривен, чтобы сделать минимальные запасы, чтобы приюту было чем кормить животных следующие несколько недель.

Можно перечислить деньги или если вы готовы закупить корм самостоятельно, то этот вопрос можно предварительно решить с куратором приюта.

Детали ТУТ.

Куратор мініпритулку +380732350370 Ольга Карти для допомоги: Уманчик Ольга Валентинівна 4149 4991 3681 6293 PrivatBank 4731 2196 3075 1208 PrivatBank 4441 1144 0474 0506 Monobank 5167 8031 0024 4404 OschadBank 4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank

Розрахунковий рахунок PrivatBank БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH ЄДРПОУ/ІПН: 40416474 МФО: 305299

Призначення «Благодійна допомога для тварин притулку»

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