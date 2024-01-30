В Україні можуть запровадити військовий вишкіл для всіх громадян віком до 25 років

В Україні пропонують у майбутньому замінити строкову службу на військовий вишкіл.

В Україні роздумують над тим, аби впровадити військовий вишкіл для усіх громадян. Тримісячні “курси” будуть проходити усі громадяни до 25 років. Це може замінити чинну строкову службу.

Таку ініціативу презентував заступник голови парламентського комітету та голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв. Про це йдеться на сайті Верховної ради України.

Військовий вишкіл може замінити строкову службу.

“Зараз строкова служба в армії триває від 12 до 18 місяців, залежно від того, є в людини вища освіта чи ні. Ми пропонуємо замінити її на тримісячний вишкіл – це базовий курс, а також два місяці фахової підготовки. Також ми пропонуємо, щоб людина, якій виповнилося 18 років, сама обрала час, коли вона готова пройти такий вишкіл з 18 до 25 років. Тобто людина сама вирішуватиме, що умовно наступного року чи через два роки вона готова пройти таке навчання”, – каже він.

Українці, яким виповнилося 18 років, зможуть самостійно обирати час проходження вишколу. Головне виконати це до 25 років. Це дасть можливість людям планувати своє життя, а Україні розбивати навантаження на полігони та центри підготовки.

Таким чином кожен отримає базовий військовий вишкіл, який потрібен усім, зважаючи на те, що навіть якщо війна закінчиться, сусідство з Росією – ні. Процес військової підготовки варто розпочинати ще у шкільному віці та закінчуватися вишколом у військових кафедрах вищих навчальних закладів, зауважує нардеп.

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