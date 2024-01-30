На Дніпропетровщині за тиждень 4 людей померли від коронавірусу: чи є небезпека спалаху

Дбайте про своє здоров'я та не забувайте про щеплення від коронавірусу!

У Дніпропетровській області за період з 19 до 25 січня зафіксовано 433 випадки COVID-19, серед пацієнтів – 39 дітей до 17 років. Зазначається, що захворюваність зросла на 8,5% у порівнянні з минулим тижнем (тоді було 399 випадків). Однак небезпеки спалаху немає, адже захворюваність знаходиться на неепідемічному рівні.

Про це повідомили у Дніпропетровському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

За звітний тиждень до лікарень з коронавірусом госпіталізували 107 чоловік, зокрема 4 пацієнтів доправили до відділень реанімації та інтенсивної терапії.

На жаль, також зареєстровано 4 летальних випадки через цю хворобу – це пацієнти, які мали супутні захворювання та не були щеплені проти COVID-19.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні зафіксували перші випадки нового субваріанту штаму Омікрон: чи є він вже у Дніпрі.

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