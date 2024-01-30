На Дніпропетровщині російський БпЛА влучив у цивільну інфраструктуру: виникла пожежа

Один “шахед” збили наші оборонці з ПвК “Схід”. Інший поцілив по цивільній інфраструктурі. Виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Крім того, ворог обстріляв з артилерії Червоногригорівську громаду, що на Нікопольщині. Пошкоджено приватний будинок, 3 господарські споруди, авто.
Всюди – без загиблих і постраждалих, – додав Лисак.
Будь ласка, не ігноруйте тривоги та бережіть себе!
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