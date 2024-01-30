На Дніпропетровщині російський БпЛА влучив у цивільну інфраструктуру: виникла пожежа

Уночі російські окупанти спрямували БпЛА на Криворіжжя.

Один “шахед” збили наші оборонці з ПвК “Схід”. Інший поцілив по цивільній інфраструктурі. Виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Крім того, ворог обстріляв з артилерії Червоногригорівську громаду, що на Нікопольщині. Пошкоджено приватний будинок, 3 господарські споруди, авто.

Всюди – без загиблих і постраждалих, – додав Лисак.

Будь ласка, не ігноруйте тривоги та бережіть себе!

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