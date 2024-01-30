Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Дніпропетровщині російський БпЛА влучив у цивільну інфраструктуру: виникла пожежа

На Дніпропетровщині російський БпЛА влучив у цивільну інфраструктуру: виникла пожежа

Сьогодні 07:39
просмотров

Уночі російські окупанти спрямували БпЛА на Криворіжжя.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині російський БпЛА влучив у цивільну інфраструктуру: виникла пожежа

Один “шахед” збили наші оборонці з ПвК “Схід”. Інший поцілив по цивільній інфраструктурі. Виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Крім того, ворог обстріляв з артилерії Червоногригорівську громаду, що на Нікопольщині. Пошкоджено приватний будинок, 3 господарські споруди, авто.

Всюди – без загиблих і постраждалих, – додав Лисак.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині російський БпЛА влучив у цивільну інфраструктуру: виникла пожежа

Новости Днепра про На Дніпропетровщині російський БпЛА влучив у цивільну інфраструктуру: виникла пожежа

Будь ласка, не ігноруйте тривоги та бережіть себе!

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині російський БпЛА влучив у цивільну інфраструктуру: виникла пожежаУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині за тиждень 4 людей померли від коронавірусу: чи є небезпека спалаху
Новини Дніпра
Сьогодні 07:00
На Дніпропетровщині за тиждень 4 людей померли від коронавірусу: чи є небезпека спалаху

Дбайте про своє здоров'я та не забувайте про щеплення від…

УЗ визначила найбільш завантажений день для електричок City Express з Дніпра
Новини Дніпра
Вчора 22:00
УЗ визначила найбільш завантажений день для електричок City Express з Дніпра

Нові електрички з Дніпра до сусіднього Кам'янського курсують вже місяць.

Двоє мешканців Дніпра обкрадали автівки на парковці ТРЦ: деталі схеми
Новини Дніпра
Вчора 21:22
Двоє мешканців Дніпра обкрадали автівки на парковці ТРЦ: деталі схеми

Двоє дніпрян пограбували авто на парковці ТРЦ.

Врятований з Часового Яру рудий кіт “звільнився” з міськради та переїхав до нової родини в Дніпрі
Новини Дніпра
Вчора 21:00
Врятований з Часового Яру рудий кіт “звільнився” з міськради та переїхав до нової родини в Дніпрі

Котик, якого врятували з Часового Яру, знайшов нову домівку в…

Наверх