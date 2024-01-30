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У вівторок на Дніпропетровщині увесь день будуть лунати вибухи: що сталося

Сьогодні 08:24
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Без паніки!

Новости Днепра про У вівторок на Дніпропетровщині увесь день будуть лунати вибухи: що сталося

Сьогодні, 30 січня, у Кривому Розі увесь день лунатимуть вибухи – з 10:00 до 17:00 промислово-виробниче підприємство буде проводити планові випробувальні вибухові роботи (Тернівський район).

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Роботи виконуються відповідно до затверджених методик та інструкцій, причин для занепокоєння немає, – зазначив він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині російський БпЛА влучив у цивільну інфраструктуру: виникла пожежа.

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Новости Днепра про У вівторок на Дніпропетровщині увесь день будуть лунати вибухи: що сталосяУкраїнська

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