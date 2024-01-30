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  • Покупців шукали через месенджери: у Дніпрі викрили торговців зброєю (ВІДЕО)

Покупців шукали через месенджери: у Дніпрі викрили торговців зброєю (ВІДЕО)

Сьогодні 14:22
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До продажу фігуранти пропонували автомати, гранати та набої. Суми за «товар» коливалися від 5 000 до 120 000 гривень.

Новости Днепра про Покупців шукали через месенджери: у Дніпрі викрили торговців зброєю (ВІДЕО)

У Дніпрі група місцевих мешканців займалася незаконною переробкою та продажем зброї та боєприпасів. Суми за «товар» коливалися від 5 000 до 120 000 гривень. Потенційних покупців торговці шукали через месенджери.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Одного з учасників групи викрили під час продажу гвинтівки та отримання за неї 75 000 гривень. Загалом були задокументовані факти продажу фігурантами зброї та боєприпасів на загальну суму 400 000 гривень, – повідомили у поліції.

Новости Днепра про Покупців шукали через месенджери: у Дніпрі викрили торговців зброєю (ВІДЕО)

Наразі правоохоронці встановили всіх учасників злочинної групи. Організатору та двом його спільникам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, вчиненого у складі організованої групи) Кримінального кодексу України. Їм обрали запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Зазначається, що тепер фігурантам загрожує покарання у вигляді до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині знешкодили злочинне угруповання «Біле братерство» (ВІДЕО).

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Новости Днепра про Покупців шукали через месенджери: у Дніпрі викрили торговців зброєю (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про Покупців шукали через месенджери: у Дніпрі викрили торговців зброєю (ВІДЕО)Русский

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