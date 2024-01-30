На дорогах Днепра заметили водителя, ездившего с российским триколором, но есть нюанс (ВИДЕО)

В Днепре заметили водителя, который к автомобилю привязал российский флаг.

Днепряне стали свидетелями удивительного перфоманса на дорогах города. К одному из автомобилей привязали российский флаг. Правда, триколор приклеили к выхлопной трубе машины. Таким образом флаг страны-агрессорки «подметал» автодороги.

Удивительную машину видели в нескольких районах Днепра.

Однако не все заценили замысел водителя. Люди возмущаются тем, что вынуждены видеть вражеский триколор.

Судя по видео, владельца автомобиля остановили возле «Озерки» патрульные. Очевидцы отмечают, что это был якобы военный, который таким образом решил выразить неуважение к флагу страны-агрессорки. Впрочем, днепряне не понимают зачем публично показывать триколор, даже если владелец машины пытался поиздеваться над вражеским символом.

Похоже перфоманс не понравился и патрульным, остановившим водителя.

Заметим, что в Украине запрещено публичное использование советских и российских флагов. За это можно получить штраф или даже сесть за решетку.

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