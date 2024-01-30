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  • В Днепре заметили рыбаков, которые, несмотря на тающий лед, выбрались на середину реки (ФОТО)

В Днепре заметили рыбаков, которые, несмотря на тающий лед, выбрались на середину реки (ФОТО)

Сегодня 16:49
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В Днепре в очередной раз заметили рыбаков, которые ходят посреди водоема, где тронулся лед.

Новости Днепра про В Днепре заметили рыбаков, которые, несмотря на тающий лед, выбрались на середину реки (ФОТО)

Камеры Ситуационного центра Днепра зафиксировали с десяток рыбаков, выбравшихся на тающий лед на одном из водоемов в городе.

На фото, опубликованных Ситуационным центром, видны рыбаки, которые в резиновых сапогах и с палаткой ловят рыбу. Льда уже почти нет, поэтому мужчины бродят по воде. Судя по фотографиям, часть смельчаков это делает посреди реки.

По прогнозу метеорологов, в ближайшие дни дневная температура воздуха по городу будет достигать 5-6° тепла. Резкое колебание температуры воздуха может привести к уменьшению толщины льда, из-за чего он не обладает надежной прочностью.

Поэтому пора отказаться от отдыха на водоемах.

Если вы находитесь на водоемах, ни в коем случае:

  • не проверяйте крепость льда ударом ноги
  • если у вас есть рюкзак, наденьте его на одно плечо, чтобы быстро снять его в случае попадания под лед
  • при переходе через водоем группой, держите дистанцию 5-6 метров
  • если заметили трещину в льду, сразу возвращайтесь на берег, но не бегите, двигайтесь медленно

Также не забудьте взять телефон, чтобы в случае опасности, позвонить в Службу спасения по номеру 101.

Новости Днепра про В Днепре заметили рыбаков, которые, несмотря на тающий лед, выбрались на середину реки (ФОТО)

Напомним, в Днепропетровской области провалившегося под лед молодого человека нашли мертвым.

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Новости Днепра про В Днепре заметили рыбаков, которые, несмотря на тающий лед, выбрались на середину реки (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре заметили рыбаков, которые, несмотря на тающий лед, выбрались на середину реки (ФОТО)Русский

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