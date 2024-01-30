В Днепре заметили рыбаков, которые, несмотря на тающий лед, выбрались на середину реки (ФОТО)

Камеры Ситуационного центра Днепра зафиксировали с десяток рыбаков, выбравшихся на тающий лед на одном из водоемов в городе.
На фото, опубликованных Ситуационным центром, видны рыбаки, которые в резиновых сапогах и с палаткой ловят рыбу. Льда уже почти нет, поэтому мужчины бродят по воде. Судя по фотографиям, часть смельчаков это делает посреди реки.
По прогнозу метеорологов, в ближайшие дни дневная температура воздуха по городу будет достигать 5-6° тепла. Резкое колебание температуры воздуха может привести к уменьшению толщины льда, из-за чего он не обладает надежной прочностью.
Поэтому пора отказаться от отдыха на водоемах.
Если вы находитесь на водоемах, ни в коем случае:
Также не забудьте взять телефон, чтобы в случае опасности, позвонить в Службу спасения по номеру 101.
Напомним, в Днепропетровской области провалившегося под лед молодого человека нашли мертвым.
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