У Дніпрі помітили рибалок, які попри скреслу кригу, вибралися на середину річки (ФОТО)

У Дніпрі вкотре помітили рибалок, які ходять посеред водойми, де скресла крига.

Камери Ситуаційного центра Дніпра зафіксували з десяток рибалок, які вибралися на скреслу кригу на одній із водойм у місті.

На фото, які опублікував Ситуаційний центр, видно рибалок, які у гумових чоботях та з наметом ловлять рибу. Льоду вже майже немає, тому чоловіки бродять по воді. Судячи зі світлин, частина відчайдухів це робить посеред річки.

За прогнозом метеорологів, найближчими днями денна температура повітря по місту сягатиме 5-6° тепла. Різке коливання температури повітря може призвести до зменшення товщини криги, тому вона не має надійної міцності.

Тому пора відмовитися від відпочинку на водоймах.

Якщо ви вже знаходитесь на водоймах, ні в якому разі: не перевіряйте міцність криги ударом ноги

якщо ви маєте при собі рюкзак, одягніть його на одне плече, аби швидко зняти його у разі потрапляння під кригу

при переході через водойму групою, тримайте дистанцію 5-6 метрів

якщо помітили тріщину у кризі, одразу вертайтесь на берег, але не біжіть, рухайтесь повільно Також не забудьте з собою взяти телефон, аби у разі небезпеки, зателефонувати до Служби порятунку за номером 101.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області молодика, який провалився під кригу, знайшли мертвим.

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