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  • У Дніпропетровській області молодика, який провалився під кригу, знайшли мертвим

У Дніпропетровській області молодика, який провалився під кригу, знайшли мертвим

Сьогодні 15:54
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У Дніпропетровській області 20-річний чоловік загинув у крижаній воді.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області молодика, який провалився під кригу, знайшли мертвим

Попри усі попередження від рятувальників та ЗМІ, люди продовжують виходити на лід у плюсову температуру. На жаль, маємо перший трагічний випадок у цьому році. 

У Апостоловому 20-річний чоловік потрапив під кригу та помер. Виклик до рятувальників надійшов о 12:42 30 січня. Місцеві повідомили, що на водоймі ймовірно втонула людина, позаяк видно провалений лід.

На місце вирушили рятувальники-водолази. На відстані 20 метрів від берега дійсно було видно провалений лід. 

Надзвичайники за допомогою спеціального обладнання дісталися до місця події та виявили тіло людини у воді. Чотири рятувальники доправили до берега труп 20-річного чоловіка та передали працівникам Національної поліції.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області молодика, який провалився під кригу, знайшли мертвим

Нагадаємо, раніше у Дніпрі рятувальники витягували з холодної води чоловіка, який провалився під кригу. А у Павлограді відвідувачі місцевого ресторану рятували незнайомця, який теж опинився у крижаній водоймі, бо під ним тріснув лід. Попри такі історії, на Перемозі цими вихідними помічали рибалок, які сиділи посеред річки в сутінках в +3.

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Новости Днепра про У Дніпропетровській області молодика, який провалився під кригу, знайшли мертвимУкраїнська

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