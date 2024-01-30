У Дніпропетровській області молодика, який провалився під кригу, знайшли мертвим

У Дніпропетровській області 20-річний чоловік загинув у крижаній воді.

Попри усі попередження від рятувальників та ЗМІ, люди продовжують виходити на лід у плюсову температуру. На жаль, маємо перший трагічний випадок у цьому році.

У Апостоловому 20-річний чоловік потрапив під кригу та помер. Виклик до рятувальників надійшов о 12:42 30 січня. Місцеві повідомили, що на водоймі ймовірно втонула людина, позаяк видно провалений лід.

На місце вирушили рятувальники-водолази. На відстані 20 метрів від берега дійсно було видно провалений лід.

Надзвичайники за допомогою спеціального обладнання дісталися до місця події та виявили тіло людини у воді. Чотири рятувальники доправили до берега труп 20-річного чоловіка та передали працівникам Національної поліції.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі рятувальники витягували з холодної води чоловіка, який провалився під кригу. А у Павлограді відвідувачі місцевого ресторану рятували незнайомця, який теж опинився у крижаній водоймі, бо під ним тріснув лід. Попри такі історії, на Перемозі цими вихідними помічали рибалок, які сиділи посеред річки в сутінках в +3.

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