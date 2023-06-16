У Дніпрі планують перепрофілювати десятки шкіл: які з них стануть гімназіями та ліцеями

У Дніпрі 56 шкіл перепрофілюють в гімназіх та ліцеї.

У Дніпрі деякі школи стануть ліцеями та гімназіями. Про це йдеться в проєкті рішення, який опублікували на сайті Дніпровської міськради.

Триває реформа шкільної освіти, тому звичні для нас НВК та ЗОШ зникнуть. Натомість школи, які надають початкову освіту для 1-4 класів будуть окремими закладами. Гімназії надаватимуть базову середню освіту для 5-9 класів, а в ліцеях діти здобуватимуть профільну освіту з 10 по 12 клас.

Тож заклади, що забезпечують здобуття початкової, базової середньої та профільної середньої освіти, перепрофілюють.

У Дніпрі хочуть перепрофілювати на ліцеї такі школи:

“Навчально-виховний комплекс “Вальдорфська середня загальноосвітня школа I-III ступенів — дитячий садок” на Дніпровський вальдорфський ліцей;

“Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 9 з поглибленим вивченням англійської мови” на лінгвістичний ліцей № 9 “ПРОбізнес”;

“Навчальний-виховний комплекс № 12 “загальноосвітній навчальний заклад I ступеня — гімназія” на Дніпровський ліцей №1 2 “Інтелект”;

“Середня загальноосвітня школа № 21” на Дніпровський ліцей № 21 “Перспектива”;

“Спеціалізована багатопрофільна школа № 23 з поглибленим вивченням англійської мови” на Дніпровський полімовний ліцей №23 “Соборний”;

“Навчально-виховний комплекс № 61 “Загальноосвітній навчальний заклад I-II ступенів — техніко-економічний ліцей” на Дніпровський техніко-економічний ліцей № 61 “ЕРУДИТ”;

“Навчально-виховний комплекс № 100 “загальноосвітній навчальний заклад I-II ступенів — ліцей” на Дніпровський ліцей № 100 “ЛІДЕР”;

“Середня загальноосвітня школа № 123” на Дніпровський ліцей №123 “ТАНДЕМ”;

“Навчально-виховне об’єднання № 136 “класична гімназія ім. Крила і Мефодія — початкова школа — дошкільний навчальний заклад — валеологічний центр” на Дніпровський ліцей № 136 “Синергос”;

“Навчально-виховний заклад № 144 “спеціалізована школа з поглибленим вивченням івриту, історії європейського народу, єврейських традицій — дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)” на Дніпровський ліцей №144;

“Навчально-виховний комплекс № 148 “Спеціалізована школа — дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) “Планета Щастя” на Дніпровський ліцей № 148 “Планета щастя”.

Ще 45 дніпровських шкіл стануть гімназіями, а деякі з них змінять назву. Повний список можна побачити в документі нижче або ТУТ. Зауважимо, що наразі це тільки проєкт, тож остаточне рішення приймуть на найближчій сесії міськради.

Нагадаємо, раніше міністр освіти Оксен Лісовий розповів, коли школи перейдуть на 12-річне навчання.

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