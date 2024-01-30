В Днепре на Героев УПА трамвай сошел с рельсов: электротранспорт курсирует по-другому

Сегодня, 30 января, в Днепре на улице Героев УПА произошел инцидент – там трамвай сошел с рельсов.
На месте уже работают коммунальщики, однако временно изменено движение электротранспорта.
Об этом сообщили в департаменте транспорта городского совета.
Так, движение трамвайных маршрутов №5, №11 и №15 организовано по схемам:
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
UPD: движение трамваев №5, №11, №15 возобновлено по обычным маршрутам, сообщили в департаменте транспорта!
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