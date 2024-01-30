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  • В Днепре на Героев УПА трамвай сошел с рельсов: электротранспорт курсирует по-другому

В Днепре на Героев УПА трамвай сошел с рельсов: электротранспорт курсирует по-другому

Сегодня 16:21
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Важная информация!

Новости Днепра про В Днепре на Героев УПА трамвай сошел с рельсов: электротранспорт курсирует по-другому

Сегодня, 30 января, в Днепре на улице Героев УПА произошел инцидент – там трамвай сошел с рельсов.

На месте уже работают коммунальщики, однако временно изменено движение электротранспорта.

Об этом сообщили в департаменте транспорта городского совета.

Так, движение трамвайных маршрутов №5, №11 и №15 организовано по схемам:

  • трамваи №11 и №15 курсируют до ул. Рабочая;
  • трамваи №5 в направлении УГУНТ курсируют через ул. 128-й Бригады Теробороны – Железнодорожный вокзал – ул. Степана Бандеры.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

UPD: движение трамваев №5, №11, №15 возобновлено по обычным маршрутам, сообщили в департаменте транспорта!

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Новости Днепра про В Днепре на Героев УПА трамвай сошел с рельсов: электротранспорт курсирует по-другомуУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на Героев УПА трамвай сошел с рельсов: электротранспорт курсирует по-другомуРусский

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