У Дніпрі на Героїв УПА трамвай зійшов з рейок: електротранспорт курсує по-іншому

Важлива інформація!

Сьогодні, 30 січня, у Дніпрі на вулиці Героїв УПА стався інцидент – там трамвай зійшов з рейок.

На місці вже працюють комунальники, однак тимчасово змінено рух електротранспорту.

Про це повідомили у департаменті транспорту міської ради.

Так, рух трамвайних маршрутів №5, №11 та №15 організовано за схемами:

трамваї №11 та №15 курсують до вул. Робоча;

трамваї №5 у напрямку УДУНТ курсують через вул. 128-ї Бригади Тероборони – Залізничний вокзал – вул. Степана Бандери.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

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