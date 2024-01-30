У Дніпрі на Героїв УПА трамвай зійшов з рейок: електротранспорт курсує по-іншому

Сьогодні, 30 січня, у Дніпрі на вулиці Героїв УПА стався інцидент – там трамвай зійшов з рейок.
На місці вже працюють комунальники, однак тимчасово змінено рух електротранспорту.
Про це повідомили у департаменті транспорту міської ради.
Так, рух трамвайних маршрутів №5, №11 та №15 організовано за схемами:
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
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