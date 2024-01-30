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  • У Дніпрі на Героїв УПА трамвай зійшов з рейок: електротранспорт курсує по-іншому

У Дніпрі на Героїв УПА трамвай зійшов з рейок: електротранспорт курсує по-іншому

Сьогодні 16:21
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Важлива інформація!

Новости Днепра про У Дніпрі на Героїв УПА трамвай зійшов з рейок: електротранспорт курсує по-іншому

Сьогодні, 30 січня, у Дніпрі на вулиці Героїв УПА стався інцидент – там трамвай зійшов з рейок.

На місці вже працюють комунальники, однак тимчасово змінено рух електротранспорту.

Про це повідомили у департаменті транспорту міської ради.

Так, рух трамвайних маршрутів №5, №11 та №15 організовано за схемами:

  • трамваї №11 та №15 курсують до вул. Робоча;
  • трамваї №5 у напрямку УДУНТ курсують через вул. 128-ї Бригади Тероборони – Залізничний вокзал – вул. Степана Бандери.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

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