Школярі із Дніпра можуть безкоштовно освоїти професію машиніста локомотива та начальника вокзалу: деталі

Дніпровська дитяча залізниця запрошує учнів 5-9 класів на навчання. Школярі зможуть освоїти професію машиніста локомотива, начальника та диктора вокзалу, чергового по станції, контролера-ревізора, провідника, сигналіста, чергового стрілочного поста тощо (повний перелік дивіться на фото).
Про це повідомили на ФБ-сторінці “Придніпровської залізниці”.
Зазначається, що навчання безкоштовне. Його проводять у вихідні за адресою: проспект Яворницького, 95Д (парк Глоби).
Якщо школярам сподобається спеціальність – у майбутньому вони зможуть продовжити навчання.
Щоб отримати детальну інформацію, телефонуйте за цими номерами: 056-793-08-60, 095-75-32-194.
Зазначимо, дитячу вузькоколійну залізницю в парку Лазаря Глоби відкрили 6 липня 1936 року. Її протяжність – 1,6 км.
Нагадаємо, раніше ми писали, де діти Дніпра можуть навчатися фігурному катанню та грі в хокей.
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