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  • Школярі із Дніпра можуть безкоштовно освоїти професію машиніста локомотива та начальника вокзалу: деталі

Школярі із Дніпра можуть безкоштовно освоїти професію машиніста локомотива та начальника вокзалу: деталі

Сьогодні 15:12
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Є хороша новина для школярів Дніпра.

Новости Днепра про Школярі із Дніпра можуть безкоштовно освоїти професію машиніста локомотива та начальника вокзалу: деталі

Дніпровська дитяча залізниця запрошує учнів 5-9 класів на навчання. Школярі зможуть освоїти професію машиніста локомотива, начальника та диктора вокзалу, чергового по станції, контролера-ревізора, провідника, сигналіста, чергового стрілочного поста тощо (повний перелік дивіться на фото).

Про це повідомили на ФБ-сторінці “Придніпровської залізниці”.

Зазначається, що навчання безкоштовне. Його проводять у вихідні за адресою: проспект Яворницького, 95Д (парк Глоби).

Якщо школярам сподобається спеціальність – у майбутньому вони зможуть продовжити навчання.

Щоб отримати детальну інформацію, телефонуйте за цими номерами: 056-793-08-60, 095-75-32-194.

Новости Днепра про Школярі із Дніпра можуть безкоштовно освоїти професію машиніста локомотива та начальника вокзалу: деталі

Зазначимо, дитячу вузькоколійну залізницю в парку Лазаря Глоби відкрили 6 липня 1936 року. Її протяжність – 1,6 км.

Нагадаємо, раніше ми писали, де діти Дніпра можуть навчатися фігурному катанню та грі в хокей.

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Новости Днепра про Школярі із Дніпра можуть безкоштовно освоїти професію машиніста локомотива та начальника вокзалу: деталіУкраїнська

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