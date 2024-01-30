У Дніпрі крижана брила злетіла з фури на автівку, яка їхала позаду (ВІДЕО)

Неприємний інцидент стався у Дніпрі.

Днями на Донецькому шосе величезні шматки криги злетіли з фури на автівку, яка їхала позаду, повідомляють очевидці.

На відео, яке опублікували в мережі видно, що величезні крижані брили летять у напрямку машини, яка їде позаду фури. На щастя, груди льоду заділи тільки капот і не залетіли в лобове скло та салон авто.

Водій обійшовся легким переляком. Однак автівка скоріш за все потребує косметичного ремонту.

Дніпряни закликають власників фур чистити дах транспорту, аби уникати таких неприємних інцидентів.

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