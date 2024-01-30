У лікарні Дніпра провели надскладну операцію та врятували 17-річного хлопця, який вже понад рік бореться з раком

Дніпровська лікарня - серед небагатьох в Україні, де проводять такі операції.

Кожного дня у надскладних умовах дніпровські медики рятують наших захисників та цивільних. Так, лікарі однієї із клінік Дніпра подарували шанс на життя 17-річному Дмитру із Полтави. Хлопець вже понад рік бореться з раком, і трансплантація кісткового мозку допомогла взяти верх над агресивною хворобою.

Юнака прооперували 1 січня, сьогодні медики оцінюють його стан як задовільний.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

На цю процедуру пацієнт приїхав з Полтави до Дніпра. Адже одна з наших клінік – серед небагатьох в Україні, де їх проводять. Вперше це було наприкінці 2021-го. Потім – війна, практику призупинили. І ось зараз – запустили знову. Аби ефективно протистояти онкології, лікарі та медсестри навчалися в Іспанії, Німеччині, Нідерландах, Чехії. Мають і необхідне обладнання. Тому все пройшло добре, – зазначив він.

Мама хлопчика Олена говорить, що син вже хоче додому.

Дуже хвилювалася, але все добре пройшло. Син почувається сильним, жартує, вже хоче скоріше додому, – розповіла вона.

Попереду у хлопця ще реабілітація. Та вже зараз він почувається добре. І що важливо – з’явився апетит. А відтак й побільшало сил, аби протистояти недузі.

Також Лисак додав, що лікарі готують до трансплантації наступного пацієнта – 15-річного Сашу.

У надважких умовах, які диктує війна, вони впроваджують кращі світові методики. Дякую їм за врятовані життя! – написав начальник Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі рятували бойового медика, який отримав поранення через “скид”, евакуюючи бійця.

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