На Дніпропетровщині поліцейські розшукують 38-річного чоловіка: зник безвісти майже місяць тому

Поліцейські Павлограда розшукують безвісти зниклого 38-річного Михайла Асташова.
Відомо, що 4 січня 2024 року чоловік пішов з дому та зараз його місцеперебування невідоме.
Про це повідомила пресслужба поліції Дніпропетровської області.
Прикмети: зрiст близько 180 см, середньої тілобудови, очі темні, волосся коротке темне, ніс прямий.
У чому був одягнений чоловік – невідомо.
Придивіться до фото! Якщо ви бачили Михайла чи вам відомо, де він може бути, повідомте про це за номерами: 066 720 38 16, 066 345 58 97 або «102».
Важлива будь-яка інформація!
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині розшукують 55-річного чоловіка.
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