Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Дніпропетровщині поліцейські розшукують 38-річного чоловіка: зник безвісти майже місяць тому

На Дніпропетровщині поліцейські розшукують 38-річного чоловіка: зник безвісти майже місяць тому

Сьогодні 11:19
просмотров

Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині поліцейські розшукують 38-річного чоловіка: зник безвісти майже місяць тому

Поліцейські Павлограда розшукують безвісти зниклого 38-річного Михайла Асташова.

Відомо, що 4 січня 2024 року чоловік пішов з дому та зараз його місцеперебування невідоме.

Про це повідомила пресслужба поліції Дніпропетровської області.

Прикмети: зрiст близько 180 см, середньої тілобудови, очі темні, волосся коротке темне, ніс прямий.

У чому був одягнений чоловік – невідомо.

Придивіться до фото! Якщо ви бачили Михайла чи вам відомо, де він може бути, повідомте про це за номерами: 066 720 38 16, 066 345 58 97 або «102».

Важлива будь-яка інформація!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині поліцейські розшукують 38-річного чоловіка: зник безвісти майже місяць тому

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині розшукують 55-річного чоловіка

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині поліцейські розшукують 38-річного чоловіка: зник безвісти майже місяць томуУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині поліцейські розшукують 38-річного чоловіка: зник безвісти майже місяць томуРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині 34-річний чоловік поліз у петлю
Новини Дніпра
Сьогодні 09:29
На Дніпропетровщині 34-річний чоловік поліз у петлю

Самогубцю врятували поліцейські та медики.

Дніпряни, готуйтеся: у лютому очікуються кілька потужних магнітних бур (ДАТИ)
Новини Дніпра
Сьогодні 09:00
Дніпряни, готуйтеся: у лютому очікуються кілька потужних магнітних бур (ДАТИ)

Бережіть себе!

У вівторок на Дніпропетровщині увесь день будуть лунати вибухи: що сталося
Новини Дніпра
Сьогодні 08:24
У вівторок на Дніпропетровщині увесь день будуть лунати вибухи: що сталося

Без паніки!

Дивний набір: у Кривому Розі чоловік хотів поцупити з “Епіцентру” праску та ніж
Новини Дніпра
Вчора 16:57
Дивний набір: у Кривому Розі чоловік хотів поцупити з “Епіцентру” праску та ніж

Чоловіка затримали.

Наверх