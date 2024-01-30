На Дніпропетровщині поліцейські розшукують 38-річного чоловіка: зник безвісти майже місяць тому

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Поліцейські Павлограда розшукують безвісти зниклого 38-річного Михайла Асташова.

Відомо, що 4 січня 2024 року чоловік пішов з дому та зараз його місцеперебування невідоме.

Про це повідомила пресслужба поліції Дніпропетровської області.

Прикмети: зрiст близько 180 см, середньої тілобудови, очі темні, волосся коротке темне, ніс прямий.

У чому був одягнений чоловік – невідомо.

Придивіться до фото! Якщо ви бачили Михайла чи вам відомо, де він може бути, повідомте про це за номерами: 066 720 38 16, 066 345 58 97 або «102».

Важлива будь-яка інформація!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині розшукують 55-річного чоловіка.

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