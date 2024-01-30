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  • На дорогах Дніпра помітили водія, який їздив з російським триколором, але є нюанс (ВІДЕО)

На дорогах Дніпра помітили водія, який їздив з російським триколором, але є нюанс (ВІДЕО)

Сьогодні 12:14
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У Дніпрі помітили водія, який до автівки прив'язав російський прапор.

Новости Днепра про На дорогах Дніпра помітили водія, який їздив з російським триколором, але є нюанс (ВІДЕО)

Дніпряни стали свідками дивного перфомансу на дорогах міста. До однієї з автівок прив’язали російський прапор. Щоправда, триколор приліпили до вихлопної труби машини. Таким чином стяг країни-агресорки “підмітав” автошляхи.

Дивну машину помічали в декількох районах Дніпра. 

Однак не всі зацінили задум водія. Люди обурюються на те, що вимушені бачили ворожий триколор. 

Судячи з відео, власника автівки зупинили біля “Озерки” патрульні. Очевидці зазначають, що це нібито був військовий, який таким чином вирішив висловити неповагу до прапора країни-агресорки. Утім дніпряни не розуміють навіщо публічно показувати триколор, навіть якщо власник машини намагався познущатися з ворожого символу.

Схоже перфоманс не сподобався і патрульним, які зупинили водія.

Зауважимо, що в Україні заборонена публічне використання радянських та російських стягів. За це можна отримати штраф або навіть сісти за ґрати. 

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