В Днепре ледяная глыба слетела с фуры на едущую позади машину (ВИДЕО)

Неприятный инцидент произошел в Днепре.

На днях на Донецком шоссе огромные куски льда слетели с ехавшей сзади фуры на автомобиле, сообщают очевидцы.

На опубликованном в сети видео видно, что огромные ледяные глыбы летят в направлении машины, которая едет позади фуры. К счастью, груды льда задели только капот и не залетели в лобовое стекло и салон авто.

Водитель отделался легким испугом. Однако автомобиль скорее всего нуждается в косметическом ремонте.

Днепряне призывают владельцев фур чистить крышу транспорта, чтобы избежать таких неприятных инцидентов.

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