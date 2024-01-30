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  • В Днепре на Новом мосту произошло ДТП, в результате которого автомобиль перевернулся на крышу (ВИДЕО)

В Днепре на Новом мосту произошло ДТП, в результате которого автомобиль перевернулся на крышу (ВИДЕО)

Сегодня 22:01
просмотров

В Днепре на Новом мосту произошло жуткое ДТП.

Новости Днепра про В Днепре на Новом мосту произошло ДТП, в результате которого автомобиль перевернулся на крышу (ВИДЕО)

Вечером 30 января на Новом мосту в Днепре произошло ДТП. По словам очевидцев, из-за столкновения с другим автомобилем, на крышу опрокинулся Range Rover. По предварительной информации, на месте аварии работали медики экстренной медицинской помощи. В то же время проезжавшие мимо горожане говорят, что обошлось без пострадавших.

Движение на мосту несколько усложнено в направлении правого берега.

Очевидцы публикуют видео с места происшествия:

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Новости Днепра про В Днепре на Новом мосту произошло ДТП, в результате которого автомобиль перевернулся на крышу (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про В Днепре на Новом мосту произошло ДТП, в результате которого автомобиль перевернулся на крышу (ВИДЕО)Русский

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