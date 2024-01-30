15-летний парень ездил по Днепру на стареньком ВАЗ пока патрульные не позвали маму

На днях во время патрулирования в Индустриальном районе к одному из экипажей обратились неравнодушные граждане и сообщили, что видели автомобиль ВАЗ под управлением подростка.
Копы впоследствии обнаружили указанное транспортное средство и остановили.
За рулем действительно сидел 15-летний парень, который, конечно же, не имел прав. На место происшествия инспекторы вызвали мать несовершеннолетнего. На нее составили протокол по ч.3 ст. 184 (совершение несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет правонарушения, ответственность за которое предусмотрено КУоАП) КУоАП. От матери взяли расписку о том, что она обязуется не допускать к вождению своего несовершеннолетнего сына.
Уважаемые родители, следите за своими детьми и их досугом. Также, напоминаем о том, что согласно ПДД право на управление автомобилем может быть предоставлено лицам, которым исполнилось 18 лет, говорится в сообщении.
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