Жителей Днепра предупреждают об опасном метеоявлении: с 7 по 9 августа

Берегите себя!

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии предупреждают жителей Днепра и области об опасном метеорологическом явлении.

Так, на территории Днепропетровской области ожидается высокая (IV класса), местами чрезвычайная (V класса) пожарная опасность. Угроза продлится три дня – с 7 по 9 августа.

Прогнозируется:

7 августа: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 21-26°С, днем 30-35°С; по городу ночью 24-26°С, днем 32-34°С.

переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 21-26°С, днем 30-35°С; по городу ночью 24-26°С, днем 32-34°С. 8-9 августа: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°С, днем 26-31°С.

В этот период будьте максимально осторожны с огнем, не сжигайте мусор и сухостой!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре почти установили исторический температурный максимум: сколько градусов зафиксировали.

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