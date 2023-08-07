Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Жителей Днепра предупреждают об опасном метеоявлении: с 7 по 9 августа

Сегодня 11:01
просмотров

Берегите себя!

Новости Днепра про Жителей Днепра предупреждают об опасном метеоявлении: с 7 по 9 августа

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии предупреждают жителей Днепра и области об опасном метеорологическом явлении.

Так, на территории Днепропетровской области ожидается высокая (IV класса), местами чрезвычайная (V класса) пожарная опасность. Угроза продлится три дня – с 7 по 9 августа.

Прогнозируется:

  • 7 августа: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 21-26°С, днем 30-35°С; по городу ночью 24-26°С, днем 32-34°С.
  • 8-9 августа: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°С, днем 26-31°С.

В этот период будьте максимально осторожны с огнем, не сжигайте мусор и сухостой!

Новости Днепра про Жителей Днепра предупреждают об опасном метеоявлении: с 7 по 9 августа

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре почти установили исторический температурный максимум: сколько градусов зафиксировали.

Читайте также:

Новости Днепра про Жителей Днепра предупреждают об опасном метеоявлении: с 7 по 9 августаУкраїнська Новости Днепра про Жителей Днепра предупреждают об опасном метеоявлении: с 7 по 9 августаРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

На Днепропетровщине на трассе столкнулись Skoda и «КРАЗ»: погиб мужчина
Новости Днепра
Сегодня 10:17
На Днепропетровщине на трассе столкнулись Skoda и «КРАЗ»: погиб мужчина

Сегодня ночью на трассе Р-51 Мерефа – Лозовая – Павлоград…

Тревоги не было: над Днепропетровщиной сбили вражеский беспилотник
Новости Днепра
Сегодня 09:44
Тревоги не было: над Днепропетровщиной сбили вражеский беспилотник

Спасибо нашим защитникам!

В понедельник в Днепре некоторые трамваи будут курсировать по-другому: подробности
Новости Днепра
Сегодня 09:00
В понедельник в Днепре некоторые трамваи будут курсировать по-другому: подробности

Важная информация!

Ночью россияне атаковали Днепропетровщину ракетой: что известно
Новости Днепра
Сегодня 08:15
Ночью россияне атаковали Днепропетровщину ракетой: что известно

К сожалению, ночь в области была тревожной.

Последние новости

В Днепре почти установили исторический температурный максимум: сколько градусов зафиксировали
В Днепре почти установили исторический температурный максимум: сколько градусов зафиксировали

В эти выходные в Днепре почти побили температурный рекорд.

Сегодня 10:30
2
просмотров
На Днепропетровщине на трассе столкнулись Skoda и «КРАЗ»: погиб мужчина
На Днепропетровщине на трассе столкнулись Skoda и «КРАЗ»: погиб мужчина

Сегодня ночью на трассе Р-51 Мерефа – Лозовая – Павлоград возле села Жемчужное Павлоградского района произошла авария.

Сегодня 10:17
2
просмотров
Тревоги не было: над Днепропетровщиной сбили вражеский беспилотник
Тревоги не было: над Днепропетровщиной сбили вражеский беспилотник

Спасибо нашим защитникам!

Сегодня 09:44
6
просмотров
В Днепре на просп. Мазепы сломалась фура: задерживается популярный трамвай
В Днепре на просп. Мазепы сломалась фура: задерживается популярный трамвай

Будьте внимательны!

Сегодня 09:35
4
просмотров
В понедельник в Днепре некоторые трамваи будут курсировать по-другому: подробности
В понедельник в Днепре некоторые трамваи будут курсировать по-другому: подробности

Важная информация!

Сегодня 09:00
4
просмотров
Ночью россияне атаковали Днепропетровщину ракетой: что известно
Ночью россияне атаковали Днепропетровщину ракетой: что известно

К сожалению, ночь в области была тревожной.

Сегодня 08:15
8
просмотров
На Днепропетровщине мама разыскивает свою несовершеннолетнюю дочь: нужна ваша помощь
На Днепропетровщине мама разыскивает свою несовершеннолетнюю дочь: нужна ваша помощь

Полиция Павлограда разыскивает 14-летнюю Анастасию Василькову.

Сегодня 08:00
4
просмотров
Ночью в АНД районе Днепра горел дом: огонь было видно издалека (ФОТО)
Ночью в АНД районе Днепра горел дом: огонь было видно издалека (ФОТО)

Сегодня ночью на улице Верстовой Амур-Нижнеднепровского района произошел пожар – там горел частный дом.

Сегодня 07:18
6
просмотров
Еще есть время зарядить все: где сегодня в Днепре не будет света с 8 до 18 (АДРЕСА)
Еще есть время зарядить все: где сегодня в Днепре не будет света с 8 до 18 (АДРЕСА)

Подготовьтесь!

Сегодня 06:45
3
просмотров
Погода на 7 августа: в Днепре ожидается переменная облачность
Погода на 7 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

Возможно, сегодня пройдет дождь с грозой.

Сегодня 06:15
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх