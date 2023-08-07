Жителей Днепра предупреждают об опасном метеоявлении: с 7 по 9 августа

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии предупреждают жителей Днепра и области об опасном метеорологическом явлении.
Так, на территории Днепропетровской области ожидается высокая (IV класса), местами чрезвычайная (V класса) пожарная опасность. Угроза продлится три дня – с 7 по 9 августа.
Прогнозируется:
В этот период будьте максимально осторожны с огнем, не сжигайте мусор и сухостой!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре почти установили исторический температурный максимум: сколько градусов зафиксировали.
Читайте также:
Автор:
Сегодня ночью на трассе Р-51 Мерефа – Лозовая – Павлоград…
Спасибо нашим защитникам!
Важная информация!
К сожалению, ночь в области была тревожной.
В эти выходные в Днепре почти побили температурный рекорд.
Сегодня ночью на трассе Р-51 Мерефа – Лозовая – Павлоград возле села Жемчужное Павлоградского района произошла авария.
Спасибо нашим защитникам!
Будьте внимательны!
Важная информация!
К сожалению, ночь в области была тревожной.
Полиция Павлограда разыскивает 14-летнюю Анастасию Василькову.
Сегодня ночью на улице Верстовой Амур-Нижнеднепровского района произошел пожар – там горел частный дом.
Подготовьтесь!
Возможно, сегодня пройдет дождь с грозой.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!