Мешканців Дніпра попереджають про небезпечне метеоявище: з 7 до 9 серпня

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології попереджають мешканців Дніпра та області про небезпечне метеорологічне явище.
Так, на території Дніпропетровської області очікується висока (IV класу), місцями надзвичайна (V класу) пожежна небезпека. Загроза буде тривати три дні – з 7 до 9 серпня.
Прогнозується:
У цей період будьте максимально обережні з вогнем, не паліть сміття та сухостій!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі майже встановили історичний температурний максимум: скільки градусів зафіксували.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні вночі на трасі Р-51 Мерефа – Лозова – Павлоград…
Дякуємо нашим захисникам!
На жаль, ніч в області була тривожною.
Поліція Павлограда розшукує 14-річну Анастасію Василькову.