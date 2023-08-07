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Мешканців Дніпра попереджають про небезпечне метеоявище: з 7 до 9 серпня

Сьогодні 11:01
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Бережіть себе!

Новости Днепра про Мешканців Дніпра попереджають про небезпечне метеоявище: з 7 до 9 серпня

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології попереджають мешканців Дніпра та області про небезпечне метеорологічне явище.

Так, на території Дніпропетровської області очікується висока (IV класу), місцями надзвичайна (V класу) пожежна небезпека. Загроза буде тривати три дні – з 7 до 9 серпня.

Прогнозується:

  • 7 серпня: мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 21-26°С, вдень 30-35°С; по місту вночі 24-26°С, вдень 32-34°С.
  • 8-9 серпня: мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°С, вдень 26-31°С.

У цей період будьте максимально обережні з вогнем, не паліть сміття та сухостій!

Новости Днепра про Мешканців Дніпра попереджають про небезпечне метеоявище: з 7 до 9 серпня

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі майже встановили історичний температурний максимум: скільки градусів зафіксували.

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Новости Днепра про Мешканців Дніпра попереджають про небезпечне метеоявище: з 7 до 9 серпняУкраїнська Новости Днепра про Мешканців Дніпра попереджають про небезпечне метеоявище: з 7 до 9 серпняРусский

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