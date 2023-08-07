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В Днепре почти установили исторический температурный максимум: сколько градусов зафиксировали

Сегодня 10:30
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В эти выходные в Днепре почти побили температурный рекорд.

Новости Днепра про В Днепре почти установили исторический температурный максимум: сколько градусов зафиксировали

Хотя в эти выходные в Днепре было адски жарко, все плавилось от солнца, но рекорд «устоял». Об этом сообщил начальник Днепропетровского регионального центра гидрометеорологии Василий Гринчак.

По его словам, в воскресенье, 6 августа, температура воздуха достигла отметки 35,9 градуса. Это на 5 отметок ниже, чем зафиксированный исторический максимум. В последний раз температурный рекорд был побит 8 августа 2010 года, когда в Днепре зафиксировали 40,9 градуса жары.

Самая высокая температура 6 августа в последний раз была также в 2010 году и составляла 38.8 градусов. Так что хотя было невероятно жарко, однако рекорды мы не побили.

Напомним, ранее мы публиковали прогнозы синоптиков, которые рассказали, когда в Днепре спадет адская жара.

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