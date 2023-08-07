Тревоги не было: над Днепропетровщиной сбили вражеский беспилотник

Сегодня утром над Днепропетровской областью наши защитники сбили вражеский БПЛА.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Еще минус один БПЛА врага. И снова щитом закрыли регион защитники из ПвК “Схід”. Какую именно «птичку» агрессора приземлили – уточняют. Спасибо защитникам неба за точную работу! – написал он.
Отметим, тревогу в регионе не объявляли, потому, вероятно, беспилотник был разведывательным.
Напомним, ранее мы писали, что ночью россияне атаковали Днепропетровщину ракетой: что известно
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