В Днепре на просп. Мазепы сломалась фура: задерживается популярный трамвай

Будьте внимательны!

Сегодня, 7 августа, на проспекте Ивана Мазепы (ранее – Петровского) произошел неприятный инцидент – там на трамвайном пути сломалась фура.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».

Из-за этого затруднено движение трамваев №5.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Напомним, ранее мы писали, что в понедельник в Днепре некоторые трамваи будут курсировать по-другому: подробности.

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