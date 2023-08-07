На Днепропетровщине на трассе столкнулись Skoda и «КРАЗ»: погиб мужчина

Там столкнулись Skoda OCTAVIA и «КРАЗ».
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 02:50.
Прибыв на место, спасатели установили, что водитель легковушки не справился с управлением, допустил столкновение с грузовым автомобилем «КРАЗ» и съехал в кювет.
ГСЧС-ники с помощью гидравлического инструмента деблокировали фрагмент тела 46-летнего водителя из изуродованного автомобиля, а также провели ряд противопожарных мероприятий.
Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на просп. Мазепы сломалась фура: задерживается популярный трамвай.
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