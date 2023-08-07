На Днепропетровщине на трассе столкнулись Skoda и «КРАЗ»: погиб мужчина

Сегодня ночью на трассе Р-51 Мерефа – Лозовая – Павлоград возле села Жемчужное Павлоградского района произошла авария.

Там столкнулись Skoda OCTAVIA и «КРАЗ».

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 02:50.

Прибыв на место, спасатели установили, что водитель легковушки не справился с управлением, допустил столкновение с грузовым автомобилем «КРАЗ» и съехал в кювет.

ГСЧС-ники с помощью гидравлического инструмента деблокировали фрагмент тела 46-летнего водителя из изуродованного автомобиля, а также провели ряд противопожарных мероприятий.

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на просп. Мазепы сломалась фура: задерживается популярный трамвай.

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