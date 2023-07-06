Жителей Днепра предупредили об опасном метеорологическом явлении: продлится два дня

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии объявили предупреждение об опасном метеорологическом явлении.
6 и 7 июля на территории Днепропетровской области ожидается высокая (IV класса), местами чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.
Прогнозируется:
Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны с огнем! Не сжигайте мусор и сухостой!
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