Meta запустила Threads — конкурента Twitter: ранее из-за этого Маск и Цукерберг хотели устроить драку

Компания Meta официально запустила приложение Threads. Уже доступно в Украине.

6 июля для пользователей стало доступным приложение Threads, которое называют конкурентом Twitter. Загрузить его можно в Google Play и App Store.

Применение доступно в более чем 100 странах, в том числе и в Украине. Однако его нельзя загрузить на территории ЕС, из-за проблем, связанных с использованием компанией персональных данных пользователей.

Интерфейс Threads очень напоминает Twitter. В приложении тоже есть лента с текстовыми сообщениями, пользователи могут ставить лайки, репостить посты на свои аккаунты и оставлять комментарии. Максимальный объем одной публикации – 500 символов. Есть возможность добавить ссылку, фото и видео продолжительностью до 5 минут.

Как зарегистрироваться

В Threads можно авторизироваться через аккаунт Instagram. Что интересно, Threads сразу добавляет к вашей ленте пользователей, которых вы фоловите в Instagram и которые тоже зарегистрировались в Threads.

Что предшествовало

Ранее между CEO Meta Марком Цукербергом и Илоном Маском произошел спор из-за запуска новой соцсети, которую назвали конкурентом Twitter. Миллиардеры даже согласились встретиться в поединке в Лас Вегасе в октагоне – клетке для боев. Однако дальше словесных перепалок и шуток эта история не зашла.

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