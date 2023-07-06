Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Жители Никополя часами стоят в очереди за коричневой водой

Сегодня 14:46
просмотров

Жители Никополя, где есть проблемы с водоснабжением, часами стоят в очереди за водой, но ее либо не хватает, либо она некачественная.

Новости Днепра про Жители Никополя часами стоят в очереди за коричневой водой

В Никополе, где почти месяц нет нормального водоснабжения, горожане жалуются на огромные очереди в пунктах выдачи воды. В последнее время ее не хватает на всех. А отстояв очередь пол дня, набрать можно только коричневую жидкость, которую не используешь даже для технических нужд.

Никопольцы, успевшие набрать воды, показывают фотографии бутылок с коричневой жижей.

Новости Днепра про Жители Никополя часами стоят в очереди за коричневой водой

В соцсетях под постами президента и главы ОВА никопольцы оставляют сообщения, где просят как-то повлиять на эту ситуацию.

На жалобы ответил глава ОВА Сергей Лысак. Он отметил, что не может ответить на все комментарии, но о проблемах людей услышал и поручил местным властям разобраться в ситуации.

Но. Я вас услышал. Вопрос взял на личный контроль. С местными властями пообщался. Уже сегодня сделаем первые шаги по исправлению ситуации. Без воды вас не оставим. Спасибо за обращение, откровенность и доверие! – отметил Сергей Лысак.

Новости Днепра про Жители Никополя часами стоят в очереди за коричневой водой

Читайте также:

Новости Днепра про Жители Никополя часами стоят в очереди за коричневой водойУкраїнська Новости Днепра про Жители Никополя часами стоят в очереди за коричневой водойРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепропетровской области из пожара спасли 5-летнего мальчика, который был сам дома
Новости Днепра
Сегодня 09:30
В Днепропетровской области из пожара спасли 5-летнего мальчика, который был сам дома

В Никополе на Днепропетровщине из пожара спасли ребенка.

Какая ситуация с Запорожской АЭС по состоянию на утро 5 июля
Новости Днепра
Вчера 10:56
Какая ситуация с Запорожской АЭС по состоянию на утро 5 июля

По состоянию на утро 5 июля ЗАЭС работает в штатном…

В Днепропетровской области без вести пропала 15-летняя девушка
Новости Днепра
04.07.2023 09:24
В Днепропетровской области без вести пропала 15-летняя девушка

В Никопольском районе ищут 15-летнюю девочку.

В Днепропетровской области исследовали почти 200 проб питьевой воды: есть ли отклонения
Новости Днепра
03.07.2023 13:33
В Днепропетровской области исследовали почти 200 проб питьевой воды: есть ли отклонения

В Днепропетровской области проверили качество питьевой воды.

Последние новости

ТОП-10 редких видов Днепра с открыток 100 летней давности (ФОТО)
ТОП-10 редких видов Днепра с открыток 100 летней давности (ФОТО)

Знаковые здания и места Днепра раньше часто печатались на открытках, чтобы житель города мог поделиться его красивыми видами с другим адресатом или просто сохранить себе открытку на память, вместо фотокарточки. Среди самых популярных мест были здания ЦУМа, площадь Героев Майдана,…

Сегодня 17:16
просмотров
День Ивана Купала и его традиции: зачем нужно прыгать через костер и плести венки
День Ивана Купала и его традиции: зачем нужно прыгать через костер и плести венки

Праздник Ивана Купала отмечают в ночь с 6 на 7 июля. По преданиям в эту ночь зацветает цветок папоротника, то тот, кто его найдет – найдет и клад. Также ночью происходит большинство обрядов.

Сегодня 15:20
4
просмотров
В Днепре маршрутка №77 с пассажирами врезалась в столб: водителю стало плохо за рулем
В Днепре маршрутка №77 с пассажирами врезалась в столб: водителю стало плохо за рулем

Сегодня, 6 июля, в Днепре произошла авария на площади Десантников.

Сегодня 15:19
5
просмотров
Meta запустила Threads — конкурента Twitter: ранее из-за этого Маск и Цукерберг хотели устроить драку
Meta запустила Threads — конкурента Twitter: ранее из-за этого Маск и Цукерберг хотели устроить драку

Компания Meta официально запустила приложение Threads. Уже доступно в Украине.

Сегодня 14:05
4
просмотров
В Днепре судили водительницу троллейбуса, которая не закрыла дверь на остановке: из-за этого пассажирка смертельно травмировалась
В Днепре судили водительницу троллейбуса, которая не закрыла дверь на остановке: из-за этого пассажирка смертельно травмировалась

Через три года суд вынес приговор водительнице троллейбуса по вине которой смертельно травмировалась женщина.

Сегодня 13:27
3
просмотров
Ракетный удар по дому во Львове: количество пострадавших возросло, в городе объявили двухдневный траур
Ракетный удар по дому во Львове: количество пострадавших возросло, в городе объявили двухдневный траур

Ночью 6 июля российские оккупанты атаковали Львов крылатыми ракетами "Калибр".

Сегодня 12:54
8
просмотров
ТОП-10 фактов о детской железной дороге в Днепре: имела деревянные вагоны и была спроектирована детьми
ТОП-10 фактов о детской железной дороге в Днепре: имела деревянные вагоны и была спроектирована детьми

Сегодня исполняется 86 лет с дня открытия в Днепре детской железной дороги в парке Глобы или Малой Приднепровской железной дороги. Это не только необычный аттракцион в парке, но и своего рода кружок, знакомящий детей со специальностями, нужными для работы железной…

Сегодня 12:34
8
просмотров
Житель Днепра неоднократно насиловал 7-летнюю дочь сожительницы своего внука
Житель Днепра неоднократно насиловал 7-летнюю дочь сожительницы своего внука

Днепрянин изнасиловал двух маленьких девочек.

Сегодня 12:33
8
просмотров
В Днепре запланировали гулянье на Ивана Купала: куда можно пойти
В Днепре запланировали гулянье на Ивана Купала: куда можно пойти

В эти выходные в Днепре будут праздновать Ивана Купала.

Сегодня 11:48
7
просмотров
В Днепре на Молодогвардейской столкнулись Honda и Ford: пострадали мужчина и двое детей
В Днепре на Молодогвардейской столкнулись Honda и Ford: пострадали мужчина и двое детей

Пострадавших госпитализировали в больницы города.

Сегодня 11:20
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх