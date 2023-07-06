Жители Никополя часами стоят в очереди за коричневой водой

Жители Никополя, где есть проблемы с водоснабжением, часами стоят в очереди за водой, но ее либо не хватает, либо она некачественная.

В Никополе, где почти месяц нет нормального водоснабжения, горожане жалуются на огромные очереди в пунктах выдачи воды. В последнее время ее не хватает на всех. А отстояв очередь пол дня, набрать можно только коричневую жидкость, которую не используешь даже для технических нужд.

Никопольцы, успевшие набрать воды, показывают фотографии бутылок с коричневой жижей.

В соцсетях под постами президента и главы ОВА никопольцы оставляют сообщения, где просят как-то повлиять на эту ситуацию.

На жалобы ответил глава ОВА Сергей Лысак. Он отметил, что не может ответить на все комментарии, но о проблемах людей услышал и поручил местным властям разобраться в ситуации.

Но. Я вас услышал. Вопрос взял на личный контроль. С местными властями пообщался. Уже сегодня сделаем первые шаги по исправлению ситуации. Без воды вас не оставим. Спасибо за обращение, откровенность и доверие! – отметил Сергей Лысак.

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