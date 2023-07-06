В Днепре маршрутка №77 с пассажирами врезалась в столб: водителю стало плохо за рулем

В момент столкновения в маршрутке находились пассажиры. К сожалению, некоторые из них пострадали. Медики госпитализировали водителя маршрутки и двух травмированных пассажиров, еще одна травмированная пассажирка от госпитализации отказалась.

Сегодня, 6 июля, в Днепре произошла авария на площади Десантников.

В среду, 5 июля, в Днепре на улице Репина произошла…

День Ивана Купала и его традиции: зачем нужно прыгать через костер и плести венки Праздник Ивана Купала отмечают в ночь с 6 на 7 июля. По преданиям в эту ночь зацветает цветок папоротника, то тот, кто его найдет – найдет и клад. Также ночью происходит большинство обрядов. 4 просмотров

Жители Никополя часами стоят в очереди за коричневой водой Жители Никополя, где есть проблемы с водоснабжением, часами стоят в очереди за водой, но ее либо не хватает, либо она некачественная. 2 просмотров

ТОП-10 фактов о детской железной дороге в Днепре: имела деревянные вагоны и была спроектирована детьми Сегодня исполняется 86 лет с дня открытия в Днепре детской железной дороги в парке Глобы или Малой Приднепровской железной дороги. Это не только необычный аттракцион в парке, но и своего рода кружок, знакомящий детей со специальностями, нужными для работы железной… 7 просмотров