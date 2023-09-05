Жителей Днепра предупредили о длительном опасном метеоявлении: будьте осторожны

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасном метеорологическом явлении: в период с 5 по 8 сентября на территории Днепропетровской области сохранится чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.
Прогнозируется:
5 сентября: Облачно. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 12-17°С, днем 24-29°С; по городу Днепр ночью 15-17°С, днем 26-28°С.
6-7 сентября: Облачно. Без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура: ночью 11-16°С, днем 6 сентября 23-28°С, 7 сентября 21-26°С.
В этот период будьте максимально осторожны с огнем! Не сжигайте мусор и сухостой!
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