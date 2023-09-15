Жителей Днепра озадачила загадочная конструкция у дореволюционного дома: что это

Днепряне разгадывают феномен удивительной гранитной тумбы, которую заметили возле дореволюционного дома.

Нашел тумбу днепрянин Павел. Фото опубликовали в сообществе на Facebook «Екатеринослав. Днепропетровск». Заметили странную конструкцию на улице Антоновича, 49 возле дореволюционного дома.

На углу стоит такая гранитная тумба. Кто знает, догадается ли, что это? Остатки забора? Но в плотную стену дома? Загадка, – написал Павел.

В комментариях разгорелась пылкая дискуссия по поводу этой загадочной тумбы. Версий много. Кто-то говорит, что это коновязь, старинная стоянка для кареты, фонтан и вентиляция для бомбоубежища.

Наверное, коней привязывать.

Нравится подобная версия. Где-то в центре города видела такое. Говорили мне, что это подобие парковки лошадей.

Может быть каретная тумба. Их ставили, чтобы карета не обивала углы дома, этакий отбойник. Но тут непонятно был ли здесь проезд.

Похоже на вентиляционную трубу подвала/бомбоубежища.

Конструкция оказалась еще загадочнее, ведь по словам днепрян, ее здесь быть не должно.

Эта тумба стоит там недавно, лет 20. Раньше она стояла у дома по ул. Савченко №26. Когда ремонтировали частный дом возле нее, тумбу перетащили (украли), — рассказал днепрянин Александр.

Одна версия безумнее другой.

Это, бывшая часть ограды, окружавшей памятник Пушкину. Не так далеко по времени, там было два таких столбика, – отметил днепрянин Григорий.

Этот дом принадлежал купцу Коробочкину. Он в нем провел первую архитектурную школу в нашем городе. Раньше было три тумбы, две украли. Там еще был старинный забор, огораживавший территорию частного особняка, — утверждает днепрянка Ольга.

Некоторые утверждают, что это колонка для воды.

А это не может быть тумба, нет не тумба, были такие краны для воды. Мы их называли «фонтан». Обычно мама говорила, лестница за водой на фонтан. Были металлические. Может, и такие были. Там, на фото, я вижу отверстия на тумбе.

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