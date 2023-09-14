Как в Днепре и области отслеживать качество воздуха в режиме реального времени

В Днепре и области можно отслеживать качество воздуха

Качество воздуха в промышленном городе болезненная тема, особенно для аллергиков и людей с заболеваниями дыхательной системы. Существует множество сервисов, которые мониторят ситуацию в режиме реального времени, а недавно выпустили новое приложение под названием Дыши. Днепропетровщина”.

Важно то, что приложение отслеживает ситуацию именно в нашем регионе, используя данные станции системы общественного мониторинга.

Загрузить приложение можно в гугл плей. Он бесплатный и без регистрации. Все, что нужно – наличие смартфона.

Можно отслеживать ситуацию рядом или смотреть общую картину по городу. Зеленые кружочки – все ок, желтые – есть проблемы, красные – плохое качество, синие – аномальные показатели. Кроме того, создатели приложения оставили советы для каждого из этих состояний.

Например, когда можно заниматься спортом на улице, а когда лучше остаться дома и закрывать окна.

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