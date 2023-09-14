Как в Днепре и области отслеживать качество воздуха в режиме реального времени

Качество воздуха в промышленном городе болезненная тема, особенно для аллергиков и людей с заболеваниями дыхательной системы. Существует множество сервисов, которые мониторят ситуацию в режиме реального времени, а недавно выпустили новое приложение под названием Дыши. Днепропетровщина”.
Важно то, что приложение отслеживает ситуацию именно в нашем регионе, используя данные станции системы общественного мониторинга.
Загрузить приложение можно в гугл плей. Он бесплатный и без регистрации. Все, что нужно – наличие смартфона.
Можно отслеживать ситуацию рядом или смотреть общую картину по городу. Зеленые кружочки – все ок, желтые – есть проблемы, красные – плохое качество, синие – аномальные показатели. Кроме того, создатели приложения оставили советы для каждого из этих состояний.
Например, когда можно заниматься спортом на улице, а когда лучше остаться дома и закрывать окна.
Читайте также:
Автор:
Последний шанс сделать летние фото.
В Днепре ночью на 15 сентября резко испортится погода.
Если не знали, куда пойти.
Весьма странное фото распространил местный телеграм-канал.
Последний шанс сделать летние фото.
В Днепре ночью на 15 сентября резко испортится погода.
Если не знали, куда пойти.
Весьма странное фото распространил местный телеграм-канал.
Курьезный случай произошел во Львове.
Весьма неприятный сюрприз.
Готовьтесь!
Теперь в Днепре можно развестись без посещения различных государственных учреждений. Для подачи заявления о разводе не нужно даже выходить из дома. Все можно сделать онлайн.
Национальный банк Украины упразднит фиксированный курс доллара.
Мужчину будут судить по фактам дезертирства и государственной измены.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!