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  • В Павлограде авто врезалось в стену: какое наказание получил водитель, из-за которого погибли двое парней

В Павлограде авто врезалось в стену: какое наказание получил водитель, из-за которого погибли двое парней

Сегодня 12:54
просмотров

Водитель свою вину не признал.

Новости Днепра про В Павлограде авто врезалось в стену: какое наказание получил водитель, из-за которого погибли двое парней

В июле 2021 года в Павлограде произошла авария: там водитель автомобиля ВАЗ, будучи выпившим, превысил скорость и, не справившись с управлением, врезался в кирпичную стену гаража.

На момент ДТП в машине находились трое пассажиров. К сожалению, двое парней 19 и 20 лет погибли, еще один получил телесные повреждения.

Новости Днепра про В Павлограде авто врезалось в стену: какое наказание получил водитель, из-за которого погибли двое парней

Новости Днепра про В Павлограде авто врезалось в стену: какое наказание получил водитель, из-за которого погибли двое парней

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 286-1 УК Украины (совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения). Дело было направлено в суд.

Во время судебного заседания водитель вину не признал.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры.

Мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде 11 лет тюрьмы с лишением права управления транспортными средствами на 10 лет. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей.

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Новости Днепра про В Павлограде авто врезалось в стену: какое наказание получил водитель, из-за которого погибли двое парнейУкраїнська Новости Днепра про В Павлограде авто врезалось в стену: какое наказание получил водитель, из-за которого погибли двое парнейРусский

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