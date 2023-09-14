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В Днепре породистый вислоухий шотландец вынужден жить в собачьей будке

Сегодня 11:45
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В Днепре котик живет в собачьей будке.

Новости Днепра про В Днепре породистый вислоухий шотландец вынужден жить в собачьей будке

Как рассказала днепрянка Ирина Потапова, котик два года назад потерял хозяйку, которая о нем заботилась. Молодая женщина умерла, а ее любимца отдали новым хозяевам, поселивших четвероногого в собачью будку.

Хозяева не пускали котика в дом, а недавно вообще бросили животное на произвол судьбы, потому что уехали за границу и не взяли его с собой. В течение двух месяцев котиком занимается соседка, которая приходит его покормить два раза в неделю.

Как отмечает днепрянка, котик привлекателен, а если за ним ухаживать, то будет красавчиком. Сейчас для шотландца ищут новых хозяев.

Прошлая зима была не слишком морозной, котик выжил. Впереди очередная зима, домашний породистый котик тяжело выживать на улице. Он очень ждет нового дома и любящих хозяев. Он вас будет бесконечно любить, радовать и станет настоящим украшением для вашего дома! телефон 0974211496, все вопросы туда, – отметила Ирина.

Подробности ТУТ.

Напомним, в Днепре неизвестные сбили собаку, а затем выбросили на помойку.

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