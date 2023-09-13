Жители Днепра могут услышать взрывы: когда будет громко

Об этом сообщили в управлении ЖКХ Левобережной администрации.
Так, в течение 14 сентября 2023 г. в период с 10.00 до 18.00 на производстве ООО «Рыболовный карьер» проведут массовый взрыв.
Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Ситуация находится под контролем, — говорится в сообщении.
Напомним, в Днепре в четверг объявили штормовое предупреждение. Возможны грозы.
Читайте также:
Автор:
Ранее вокруг трех участниц конкурса Мисс Украина разразился громкий скандал.
Комету Нисимура открыли недавно, а увидеть ее можно 13 сентября.
Жительница Днепра пожаловалась на неизвестного извращенца.
В Днепре снова отключили воду на некоторых улицах.
Ранее вокруг трех участниц конкурса Мисс Украина разразился громкий скандал.
Комету Нисимура открыли недавно, а увидеть ее можно 13 сентября.
Жительница Днепра пожаловалась на неизвестного извращенца.
Важная информация!
В Украине официально запретили пересылать по почте ряд предметов.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким женщины!
Днепр меняется каждый день. Но часто увидеть эти изменения и эволюцию улиц города можно только сравнив старые и новые фото одних и тех же мест. За последние несколько лет в Днепре различные улицы и зеленые зоны пережили реконструкцию и теперь…
В Днепре снова отключили воду на некоторых улицах.
Трагедия произошла около 15:40 в районе Межшкольного комбината.
В Днепре резко испортится погода.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!