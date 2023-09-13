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Жители Днепра могут услышать взрывы: когда будет громко

Сегодня 20:40
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Жители Днепра могут услышать взрывы.

Новости Днепра про Жители Днепра могут услышать взрывы: когда будет громко

Об этом сообщили в управлении ЖКХ Левобережной администрации.

Так, в течение 14 сентября 2023 г. в период с 10.00 до 18.00 на производстве ООО «Рыболовный карьер» проведут массовый взрыв.

Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Ситуация находится под контролем, — говорится в сообщении.

Напомним, в Днепре в четверг объявили штормовое предупреждение. Возможны грозы.

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