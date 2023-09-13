Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Изменятся ли тарифы на газ, тепло и горячую воду для жителей Днепра в зимне-осенний период

Изменятся ли тарифы на газ, тепло и горячую воду для жителей Днепра в зимне-осенний период

Сегодня 18:05
просмотров

Важная информация!

Новости Днепра про Изменятся ли тарифы на газ, тепло и горячую воду для жителей Днепра в зимне-осенний период

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что тарифы на газ, тепло и горячую воду для населения останутся без изменений до конца отопительного сезона.

Об этом он сказал во время заседания правительства 12 сентября.

Правительство обеспечило неизменность тарифов на газ для населения в зимне-осенний период. Цена на газ, тепло, горячую воду останется без изменений до конца отопительного сезона. Мы также продлили действие ВСО на рынке природного газа, по которому поставщики тепла получат от «Нафтогаза» объемы «голубого топлива» по фиксированной цене – 7,4 грн за кубический метр. Это льготная цена, которая позволит не повышать тарифы, – сказал Шмыгаль.

Глава правительства также отметил, что по состоянию на сегодняшний день подготовка к осенне-зимнему периоду входит в свою финальную стадию.

Читайте также:

Новости Днепра про Изменятся ли тарифы на газ, тепло и горячую воду для жителей Днепра в зимне-осенний периодУкраїнська Новости Днепра про Изменятся ли тарифы на газ, тепло и горячую воду для жителей Днепра в зимне-осенний периодРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

На Днепропетровщине без вести пропавшую 79-летнюю женщину нашли мертвой
Новости Днепра
Сегодня 17:50
На Днепропетровщине без вести пропавшую 79-летнюю женщину нашли мертвой

Выражаем искренние соболезнования родным и близким женщины!

На Днепропетровщине мужчина несколько дней избивал лежачего больного: он умер
Новости Днепра
Сегодня 14:55
На Днепропетровщине мужчина несколько дней избивал лежачего больного: он умер

Продолжается следствие.

В одном из городов Днепропетровщины появился пернатый житель Леха: фотографируется и принимает гостинцы
Новости Днепра
Сегодня 14:31
В одном из городов Днепропетровщины появился пернатый житель Леха: фотографируется и принимает гостинцы

Правда, местные не знают – это самка или самец.

На Днепропетровщине женщина в четвертый раз родила в «полевых» условиях
Новости Днепра
Сегодня 13:56
На Днепропетровщине женщина в четвертый раз родила в «полевых» условиях

В Криворожском районе женщина родила четвертого ребенка.

Последние новости

Кабмин запретил пересылать ряд предметов: что могут изъять на почте
Кабмин запретил пересылать ряд предметов: что могут изъять на почте

В Украине официально запретили пересылать по почте ряд предметов.

Сегодня 17:53
1
просмотров
На Днепропетровщине без вести пропавшую 79-летнюю женщину нашли мертвой
На Днепропетровщине без вести пропавшую 79-летнюю женщину нашли мертвой

Выражаем искренние соболезнования родным и близким женщины!

Сегодня 17:50
5
просмотров
ТОП-5 преобразившихся локаций в Днепре: терраса с шезлонгами и «волнистое» освещение
ТОП-5 преобразившихся локаций в Днепре: терраса с шезлонгами и «волнистое» освещение

Днепр меняется каждый день. Но часто увидеть эти изменения и эволюцию улиц города можно только сравнив старые и новые фото одних и тех же мест. За последние несколько лет в Днепре различные улицы и зеленые зоны пережили реконструкцию и теперь…

Сегодня 17:45
4
просмотров
В Днепре более 10 улиц остались без воды: причина
В Днепре более 10 улиц остались без воды: причина

В Днепре снова отключили воду на некоторых улицах.

Сегодня 16:42
2
просмотров
В Днепре на Рабочей женщина попала под трамвай: что с ней
В Днепре на Рабочей женщина попала под трамвай: что с ней

Трагедия произошла около 15:40 в районе Межшкольного комбината.

Сегодня 16:22
5
просмотров
Когда ожидается дождь и гроза в Днепре: атмосферный фронт резко испортит погоду в Украине
Когда ожидается дождь и гроза в Днепре: атмосферный фронт резко испортит погоду в Украине

В Днепре резко испортится погода.

Сегодня 15:46
2
просмотров
В четверг в Днепре резко ухудшится погода: желтый уровень опасности
В четверг в Днепре резко ухудшится погода: желтый уровень опасности

Выходя из дома, берите зонтик!

Сегодня 15:45
5
просмотров
На Днепропетровщине мужчина несколько дней избивал лежачего больного: он умер
На Днепропетровщине мужчина несколько дней избивал лежачего больного: он умер

Продолжается следствие.

Сегодня 14:55
3
просмотров
Днепропетровщина – лидер по количеству ДТП с пострадавшими
Днепропетровщина – лидер по количеству ДТП с пострадавшими

Днепропетровская область возглавляет антирейтинг по числу ДТП с пострадавшими.

Сегодня 14:50
2
просмотров
В одном из городов Днепропетровщины появился пернатый житель Леха: фотографируется и принимает гостинцы
В одном из городов Днепропетровщины появился пернатый житель Леха: фотографируется и принимает гостинцы

Правда, местные не знают – это самка или самец.

Сегодня 14:31
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх