Изменятся ли тарифы на газ, тепло и горячую воду для жителей Днепра в зимне-осенний период

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что тарифы на газ, тепло и горячую воду для населения останутся без изменений до конца отопительного сезона.
Об этом он сказал во время заседания правительства 12 сентября.
Правительство обеспечило неизменность тарифов на газ для населения в зимне-осенний период. Цена на газ, тепло, горячую воду останется без изменений до конца отопительного сезона. Мы также продлили действие ВСО на рынке природного газа, по которому поставщики тепла получат от «Нафтогаза» объемы «голубого топлива» по фиксированной цене – 7,4 грн за кубический метр. Это льготная цена, которая позволит не повышать тарифы, – сказал Шмыгаль.
Глава правительства также отметил, что по состоянию на сегодняшний день подготовка к осенне-зимнему периоду входит в свою финальную стадию.
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