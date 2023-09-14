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У Дніпрі невідомі збили собаку, а потім викинули його на смітник

Сьогодні 09:34
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Новости Днепра про У Дніпрі невідомі збили собаку, а потім викинули його на смітник

Кричущий інцидент стався учора ввечері на вулиці Кедріна.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, автівка збила собаку. Після наїзду водій та пасажири авто закинули тварину у мішок та просто викинули на смітник.

Новости Днепра про У Дніпрі невідомі збили собаку, а потім викинули його на смітник

Новости Днепра про У Дніпрі невідомі збили собаку, а потім викинули його на смітник

Невідомо, чи була тварина вже мертвою, чи її можна було врятувати.

Шановні водії, будь ласка, будьте уважними на дорогах! Пам’ятайте: наїзд або зіткнення з тваринами на дорозі – це теж ДТП. 

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Новости Днепра про У Дніпрі невідомі збили собаку, а потім викинули його на смітникУкраїнська

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