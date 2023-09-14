У Дніпрі невідомі збили собаку, а потім викинули його на смітник

Немає слів...

Кричущий інцидент стався учора ввечері на вулиці Кедріна.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, автівка збила собаку. Після наїзду водій та пасажири авто закинули тварину у мішок та просто викинули на смітник.

Невідомо, чи була тварина вже мертвою, чи її можна було врятувати.

Шановні водії, будь ласка, будьте уважними на дорогах! Пам’ятайте: наїзд або зіткнення з тваринами на дорозі – це теж ДТП.

Читайте також:

Українська

Автор: