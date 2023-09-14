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  • У Дніпрі породистий висловухий шотландець вимушений жити у собачій будці

У Дніпрі породистий висловухий шотландець вимушений жити у собачій будці

Сьогодні 11:45
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У Дніпрі котик живе у собачій будці.

Новости Днепра про У Дніпрі породистий висловухий шотландець вимушений жити у собачій будці

Як розповіла дніпрянка Ірина Потапова, котик два роки тому втратив господарку, яка про нього піклувалася. Молода жінка померла, а її улюбленця віддали новим хазяїнам, які поселили чотирилапого в собачу будку.

Господарі не пускали котика в будинок, а нещодавно взагалі кинули тварину напризволяще, бо поїхали за кордон і не взяли його з собою. Протягом двох місяців котиком опікується сусідка, яка приходить його погодувати два рази в тиждень. 

Як зазначає дніпрянка, котик привабливий, а якщо за ним доглядати, то буде красунчиком. Наразі для шотландця шукають нових господарів. 

Минула зима була не надто морозною, котик вижив. Попереду чергова зима, домашній породистий котик важко виживати на вулиці. Він дуже чекає на новий будинок і люблячих господарів. Він вас нескінченно любитиме, радуватиме і стане справжньою окрасою для вашого будинку! телефон 0974211496, всі питання туди, – зазначила Ірина. 

Деталі ТУТ. 

Нагадаємо, у Дніпрі невідомі збили собаку, а потім викинули на смітник. 

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Новости Днепра про У Дніпрі породистий висловухий шотландець вимушений жити у собачій будціУкраїнська

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