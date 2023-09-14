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На Дніпропетровщині скажені тварини покусали 59 людей: що з ними

Сьогодні 08:35
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Бережіть себе!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині скажені тварини покусали 59 людей: що з ними

Цього року на Дніпропетровщині вже виявили 22 випадки сказу серед тварин. Інфіковані тварини покусали 59 людей, зокрема 13 дітей. На щастя, постраждалих від укусів вчасно імунізували.

Про це розповіли у Дніпропетровській ОВА.

З 59 мешканців області, які мали ризик захворіти на сказ, 13 – діти. Усі пацієнти отримали лікувально-профілактичну імунізацію. І, на щастя, цього разу обійшлося, –  зазначила завідувачка відділення Обласного центру контролю та профілактики хвороб Галина Шамичкова.

Сказ – це смертельно небезпечна хвороба. Інфекція має інкубаційний період. У середньому він триває три місяці. Залежно від глибини, кількості та місця укусу термін може зменшуватися до тижня. Або, навпаки, подовжуватися до року.

На Дніпропетровщині на сказ найчастіше хворіють руда лисиця та вовк. Проте поширена недуга і серед домашніх улюбленців. Зокрема, котів і собак. Останній випадок сказу серед людей у нашому регіоні підтвердили ще 2017-го. 

Що робити, якщо вас вкусила тварина

  1. Негайно звернутись до лікаря;
  2. До прийому лікаря варто самостійно знезаразити рану. Спочатку – промити мильним розчином і водою. Далі — краї рани обробити 70% спиртом або 5% йодом;
  3. Протягом двох тижнів з моменту укусу потерпілому повинні зробити щеплення.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині скажені тварини покусали 59 людей: що з нимиУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині скажені тварини покусали 59 людей: що з нимиРусский

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