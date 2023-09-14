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На Днепропетровщине бешеные животные покусали 59 человек: что с ними

Сегодня 08:35
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Берегите себя!

Новости Днепра про На Днепропетровщине бешеные животные покусали 59 человек: что с ними

В этом году на Днепропетровщине уже выявили 22 случая бешенства среди животных. Инфицированные животные покусали 59 человек, в том числе 13 детей. К счастью, пострадавших от укусов вовремя иммунизировали.

Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА.

Из 59 жителей области, которые имели риск заболеть бешенством, 13 – дети. Все пациенты получили лечебно-профилактическую иммунизацию. И, к счастью, на этот раз обошлось, – отметила заведующая отделением Областного центра контроля и профилактики болезней Галина Шамичкова.

Бешенство – это смертельно опасная болезнь. Инфекция имеет инкубационный период. В среднем он длится три месяца. В зависимости от глубины, количества и места укуса срок может уменьшаться до недели. Или, напротив, продлеваться до года.

На Днепропетровщине бешенством чаще всего болеют рыжая лиса и волк. Однако распространен недуг и среди домашних любимцев. В частности, кошек и собак. Последний случай бешенства среди людей в нашем регионе подтвердили еще в 2017 году.

Что делать, если вас укусило животное

  1. Немедленно обратиться к врачу;
  2. До приема врача следует самостоятельно обеззаразить рану. Сначала – промыть мыльным раствором и водой. Далее – края раны обработать 70% спиртом или 5% йодом;
  3. В течение двух недель с момента укуса потерпевшему должны сделать прививку.

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