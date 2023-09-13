Кабмін заборонив пересилати низку предметів: що можуть вилучити на пошті
Кабмін заборонив пересилати низку предметів: що можуть вилучити на пошті
Сьогодні 17:53
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В Україні офіційно заборонили пересилати поштою низку предметів.
Якщо раніше деякі з цих предметів просто відмовлялися приймати на пошті, але відтепер їх офіційно можуть вилучити. Це стосується всіх поштових операторів, які працюють на території України.
У межах України забороняється пересилати:
національну валюту (крім нумізматичних монет та їх колекцій), іноземну валюту;
харчі, термін придатності менш як 10 днів;
алкоголь з вмістом етилового спирту понад 8,5 відсотка об’ємних одиниць, тютюнові вироби, рідини, які використовуються в електронних сигаретах, якщо він безакцизний;
зброю, легкозаймисті або інші небезпечні речовини, токсичні та радіоактивні речовини, ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини;
тварин та отруйні рослини;
спеціальні технічні засоби негласного одержання інформації, біологічні агенти тощо.
За кордон не можна відправляти низку документів:
дозволи на право носіння зброї,
трудові книжки,
військові квитки,
документи, що посвідчують особу, але виняток – паспорт під час воєнного стану.
Відтепер на пошті чи митниці ці предмети можуть вилучити. Продукти – утилізують, а гроші надішлють назад через банк, або якщо це валюта – поштою, зі вказаною сумою переказу та оплатою за відповідним тарифом.
Щодо небезпечних предметів працівники пошти можуть звернутися до поліції.
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