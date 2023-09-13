Кабмін заборонив пересилати низку предметів: що можуть вилучити на пошті

В Україні офіційно заборонили пересилати поштою низку предметів.

Якщо раніше деякі з цих предметів просто відмовлялися приймати на пошті, але відтепер їх офіційно можуть вилучити. Це стосується всіх поштових операторів, які працюють на території України.

У межах України забороняється пересилати: національну валюту (крім нумізматичних монет та їх колекцій), іноземну валюту;

харчі, термін придатності менш як 10 днів;

алкоголь з вмістом етилового спирту понад 8,5 відсотка об’ємних одиниць, тютюнові вироби, рідини, які використовуються в електронних сигаретах, якщо він безакцизний;

зброю, легкозаймисті або інші небезпечні речовини, токсичні та радіоактивні речовини, ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини;

тварин та отруйні рослини;

спеціальні технічні засоби негласного одержання інформації, біологічні агенти тощо. За кордон не можна відправляти низку документів: дозволи на право носіння зброї,

трудові книжки,

військові квитки,

документи, що посвідчують особу, але виняток – паспорт під час воєнного стану. Відтепер на пошті чи митниці ці предмети можуть вилучити. Продукти – утилізують, а гроші надішлють назад через банк, або якщо це валюта – поштою, зі вказаною сумою переказу та оплатою за відповідним тарифом. Щодо небезпечних предметів працівники пошти можуть звернутися до поліції.

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