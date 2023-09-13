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  • Чи чекати відключень електроенергії з 1 жовтня: у Міненерго зробили важливу заяву

Чи чекати відключень електроенергії з 1 жовтня: у Міненерго зробили важливу заяву

Сьогодні 12:30
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Днями у засобах масової інформації поширювали інформацію про те, що нібито з 1 жовтня в Україні будуть відключати електроенергію.

Новости Днепра про Чи чекати відключень електроенергії з 1 жовтня: у Міненерго зробили важливу заяву

З цього приводу у Міністерстві енергетики зробили важливу заяву.

Зазначається, що наразі електроенергетична, вугільна, нафтогазова галузі посилено готуються до нового опалювального сезону, тому жодних відключень побутових споживачів під час усього осінньо-зимового періоду не передбачається.

В Україні триває наймасштабніша за всі часи незалежності ремонтна кампанія на об’єктах енергетики. Завдяки цим зусиллям енергосистема повною мірою буде готова до проходження опалювального сезону без відключень електроенергії та відповідно обмежень споживачів. Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, наразі достатньо для забезпечення потреб споживачів. У денні години спостерігається профіцит потужностей. А тому застосування відключень з 1 жовтня у будь-якому з регіонів країни не планується, – йдеться у повідомленні Міненерго.

Проте там зазначили, що у випадку нових обстрілів енергетичної інфраструктури відключення споживачів можливі.

Враховуючи, що торік у деяких регіонах виникали ситуації із несправедливим розподілом електроенергії між споживачами, операторами системи розподілу були розроблені та заздалегідь опубліковані графіки можливих відключень, які можуть бути застосовані ВИКЛЮЧНО у разі обстрілів та пошкодження енергетичного обладнання, – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про Чи чекати відключень електроенергії з 1 жовтня: у Міненерго зробили важливу заяву

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Новости Днепра про Чи чекати відключень електроенергії з 1 жовтня: у Міненерго зробили важливу заявуУкраїнська

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