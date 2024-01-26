Копи Дніпра викрили працівниць пошти, які наживалися на посилках: деталі схеми

Поштарки з Петриківського району привласнили понад 60 тисяч гривень, які отримали від клієнтів. Викрили шахрайок копи Дніпра, йдеться у повідомленні Нацполіції.
Аби трохи заробити, працівниці пошти вирішили залишати собі гроші за посилки, які люди відправляли післяплатою. Товар клієнтам вони віддавали, а гроші які ті платили за нього – забирали собі. Таким чином отримувач виходив з відділення з посилкою, а ось відправник очікуваних за відправлення коштів не отримував.
Усі оплати підозрювані мали проводити через касу відділення пошти, однак не робили цього. Відомості про отримання товару до електронної бази зловмисниці також не вносили.
Аби приховати свої махінації, в офіційних документах вони вказували, що посилки поверталися відправникам, позаяк отримувачі їх не забирали, тож термін зберігання на пошті завершувався і відправлення повертали власнику.
Однак люди не отримували ні грошей, ні посилок.
Викрити поштарок вдалося тільки після того, як вони встигли ошукати 14 людей та привласнити понад 61 тисячу гривень.
За скоєння злочинів слідчі повідомили жінкам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.
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